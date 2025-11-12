Miércoles, noviembre 12, 2025
Remesas evitan que 71 mil poblanos caigan en pobreza simple o extrema: BBVA

De enero a septiembre, migrantes de Puebla enviaron 2 mil 553 millones de dólares

Remesas en Puebla evitan que 44 mil personas caigan en pobreza y 27 mil en pobreza extrema en 2024, según análisis de BBVA Research y Banco de México.
Las remesas familiares son esenciales para miles de hogares poblanos al evitar que caigan en pobreza y pobreza extrema.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

En Puebla, las remesas se han consolidado como un apoyo fundamental para decenas de miles de hogares, al punto que, sin esos ingresos, 44 mil personas pasarían a estar en situación de pobreza y otras 27 mil enfrentarían pobreza extrema. Así lo confirma el análisis de BBVA Research con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(Inegi), que subraya el valor de las transferencias familiares internacionales para la economía estatal y el bienestar social.

El impacto se observa en los datos más recientes: en 2024, vivían en Puebla 2 millones 865 mil personas con pobreza multidimensional y 481 mil 200 en pobreza extrema. Si se excluyen los ingresos provenientes del extranjero, ambos grupos habrían crecido de manera relevante. 

En Guanajuato, por ejemplo, sin remesas, 170 mil más estarían en pobreza y en Veracruz serían 96 mil; en Oaxaca 77 mil y en San Luis Potosí también 77 mil. Otros estados como Michoacán, Guerrero y Zacatecas muestran cifras similares, lo que remarca la importancia de las remesas en Puebla y otras entidades.

A nivel nacional, entre enero y septiembre de 2025, las remesas familiares han sumado 45 mil 681 millones de dólares, un 5.5 por ciento menos que los 48 mil 360 millones del año anterior. Sin embargo, los datos demuestran que, pese a la baja nacional, hubo entidades con crecimiento en los flujos. En Chiapas, el aumento fue de 37 millones de dólares respecto al año anterior, para cerrar con un total de 3 mil 141 millones. En Oaxaca, el incremento fue de 51 millones, acumulando 2 mil 618 millones. 

En Puebla, el flujo aumentó en 48 millones de dólares hasta alcanzar 2 mil 553 millones en el citado periodo, lo que significa que las remesas en Puebla siguieron creciendo incluso con la tendencia descendente nacional. Guerrero reportó un alza de 101 millones con un total de 2 mil 526 millones, Veracruz un incremento de 17 millones, con mil 954 millones, y Morelos presentó un aumento de 11 millones y llegó a 864 millones.

El informe de BBVA Research indica que las remesas han permitido que 1 millón 100 mil personas en México no estén en pobreza multidimensional. Según sus estimaciones, la cifra nacional en esa condición habría aumentado de 38 millones 500 mil a 39 millones 600 mil personas si no se contaran con estos ingresos. En el caso de la pobreza extrema, los envíos de dinero impidieron que el número subiera de 6 millones 951 mil mexicanos a 7 millones 442 mil.

La medición oficial de la pobreza en México, basada en el enfoque multidimensional, considera diversas carencias sociales y el nivel de ingreso de los hogares. Por ello, las transferencias internacionales tienen un efecto directo y crucial sobre la calidad de vida en Puebla y el resto del país. Las cifras demuestran que, aunque la entidad no lidere en captación de remesas, el dinero enviado del extranjero es central para cientos de miles de familias poblanas.

 

El reporte enfatiza que Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Zacatecas son otros estados donde las remesas son decisivas para disminuir la pobreza. Si no se recibieran estos recursos, entre 62 mil y 77 mil habitantes en esas entidades caerían en pobreza. Para el caso de la pobreza extrema, las remesas en Oaxaca evitan que 69 mil personas crucen ese umbral. Igualmente, en Guanajuato, Chiapas y Veracruz, la reducción es superior a 50 mil personas.

En el contexto estatal, las remesas en Puebla han ayudado a evitar que miles de poblanos y poblanas caigan en condiciones de precariedad, en un entorno marcado por la incertidumbre económica nacional e internacional. Dichas transferencias representan no sólo ingreso, sino un factor que define la capacidad de acceso a alimentación, servicios y vivienda adecuada, según el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

