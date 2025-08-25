Lunes, agosto 25, 2025
Registra el estado lluvia acumulada de 621.3 milímetros, en lo que va del año: Conagua; representa aumento de 33.8 por ciento

En lo que va del año, la precipitación acumulada es de aproximadamente 621.3 milímetros, lo que significa un aumento de 33.8%.
Guadalupe de La Luz Degante

En lo que va del año, la precipitación acumulada en el estado es de aproximadamente 621.3 milímetros, en promedio, lo que significa un aumento de alrededor de 33.8 por ciento, comparativamente con lo registrado en el mismo periodo de 2024, cuando el volumen fue de 464.3 milímetros.

Del reporte de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el seguimiento a sus estadísticas, se desprende que del 1 de enero a este 25 de agosto, han llovido cerca de 157 milímetros más que el año anterior en un lapso similar.

Los informes de las estaciones climatológicas estratégicamente ubicadas en territorio estatal, muestran que en la de Zitlaltépec, localizada en la región oriente, la acumulación es de al menos 698.2 milímetros.

Mientras que en la de Zacatelco, situada en la zona sur de la entidad, es de 753.7  milímetros; y en la de Tlaxcala (capital), es de 811.8 milímetros, por lo que hasta ahora se mantiene como el área con una mayor precipitación.

En la Estación Climatológica de Apizaco, ubicada en el centro del estado, la lluvia acumulada es de 641milímetros, y en la de Cuapiaxtla, en la parte oriente del territorio estatal, es de 550.5 milímetros.

En tanto, la Estación Climatológica de Calpulalpan, en la región poniente del estado, reporta un volumen de 496.9 milímetros; la de Atlangatepec, en la zona norte, 565 milímetros, y la de El Carmen Tequexquitla, en la oriente, 453 milímetros.

La medición por mes, refiere que en lo que va de agosto la de Zacatelco ha acumulado 119.6 milímetros; la de Calpulalpan, 40.1 milímetros; la de Atlangatepec, 90 milímetros; la de Cuapiaxtla,  38 milímetros; la de Apizaco, 101.5 milímetros; la de Tlaxcala 184.9 milímetros; la de Zitlaltépec, 153.7 milímetros, y la de El Carmen Tequexquitla, 117 milímetros.

Con base en el reporte de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, en las últimas 24 horas no se registraron precipitaciones pluviales en territorio tlaxcalteca.

Pero el Servicio Metereológico Nacional (SMN) pronosticó para el estado de Tlaxcala, cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en zonas montañosas con temperaturas mínimas menores a cinco grados Celsius.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, las cuales podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

