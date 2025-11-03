Recolectan alrededor de 195 mil 372 colillas de cigarro en espacios públicos del estado, en dos meses.

Con la participación de mil 205 personas, durante los meses de septiembre y octubre del presente año fueron recolectadas aproximadamente 195 mil 372 colillas de cigarro, a través de diversas actividades, por lo que se liberó de este contaminante a espacios públicos, inmediaciones de escuelas y comunidades del estado de Tlaxcala.

Hilda Margarita Castro Cuamatzi, directora estatal de World Cleanup Day México, fundadora de Toktli Educación Ambiental y coordinadora de estas acciones, precisó que estas labores se realizaron en el marco del Día Mundial de la Limpieza 2025, y subrayó que al realizar un recuento de lo efectuado en los últimos años se observa que hay un “gran trabajo por amor y compromiso que se logra sin recurso, pero con mucha pasión”.

Reconoció la suma de la sociedad, sobre todo de las juventudes, para llevar a cabo una serie de acciones colectivas que permiten visibilizar a “uno de los residuos más presentes y contaminantes del mundo, las colillas de cigarro”.

Por ello, entre septiembre y octubre pasados, se realizaron diversas actividades, como la séptima edición del “Colillatón Estatal”, colillatones municipales y el reto denominado #ColillaBottle, las cuales formaron parte de la convocatoria internacional Let’s Do It World, con sede en Estonia, movimiento que anualmente une a millones de personas en más de 190 países.

“No se trata solo de recolectar colillas de cigarros, sino de que las personas participantes puedan abrir los ojos ante lo que vemos todos los días en nuestras calles y normalizamos”, enfatizó la joven ambientalista.

Explicó que este tipo de desecho es pequeño “pero con un gran impacto ambiental”, por lo que cada actividad que se realizó en el marco del Día Mundial la de la Limpieza, “fue desde motivar la recolección” hasta difundir información científica clave para que las y los participantes conocieran sobre su reciclaje y buen manejo, así como su impacto en la naturaleza y en la salud humana y del planeta.

Añadió que en cada jornada de recolección se impartieron conferencias en torno a los efectos del tabaquismo, los impactos sociales y ambientales de las colillas y las alternativas para su correcta gestión.

“Las colillas recolectadas serán enviadas a una empresa especializada para su tratamiento y reciclaje, cerrando así un proceso integral: visibilizar, recolectar, reflexionar y reciclar”, realzó.

Destacó que el “éxito de esta iniciativa” fue posible por el compromiso de escuelas, autoridades locales y colectivos que sumaron voluntades, entre ellos, el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicio (Cbtis) número 3, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) planteles 13, 14 y 19; la Escuela Primaria “Carlos González”, del municipio de Tlaxco, y la preparatoria Miguel de Cervantes, de ese mismo lugar.

Asimismo, del Club Manos Especiales Cuidando el Medio Ambiente; el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) y de los ayuntamientos de Amaxac de Guerrero, Xaloztoc y Tlaxco, además de colectivos aliados, como Pacto Global de Mujeres Líderes, Mirza Amaral de #CasaMÁS, Movimiento Laudato Sí México y Kybernus Tlaxcala.

