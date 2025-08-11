Realizan charlas virtuales para la conservación del Parque Nacional Xicoténcatl

Este lunes iniciaron las charlas virtuales del ciclo ¡El Parque Nacional Xicoténcatl Vive!, una iniciativa liderada por Hilda Margarita Castro Cuamatzi, maestra en Ciencias Biológicas y representante tlaxcalteca seleccionada como Embajadora Semilla en la Celebración de las Áreas Protegidas y Conservadas de América Latina y el Caribe 2025.

Estas conferencias forman parte de un proyecto que busca visibilizar los retos ambientales del Parque, ubicado en la capital de Tlaxcala, y fomentar acciones colaborativas para su conservación.

El ciclo de conferencias consiste en ocho sesiones gratuitas que se realizarán los martes y jueves de agosto, a las 19 o 20 horas, a través del canal de YouTube “Soy Toktli”. Entre los temas destacan la importancia de las áreas naturales protegidas, la relación entre naturaleza y salud mental, así como la legislación urbana relacionada con áreas verdes.

Hilda Margarita Castro, fundadora de Toktli Educación Ambiental, impulsa este proyecto con el que se busca fortalecer la valoración ciudadana, la participación comunitaria y la gobernanza del parque. Según explica, “el Parque Nacional Xicoténcatl ha sufrido un abandono sistemático que incluye tala injustificada, podas fuera de temporada, plagas no monitoreadas y una gestión deficiente del arbolado urbano”.

La primera etapa, que ya arrancó, es el ciclo de conferencias que busca sensibilizar generar conocimiento. Destacan ponencias como “Áreas Naturales Protegidas y su importancia”, impartida por Cecilia Leonor Jiménez Sierra, y “No es solo paisaje: Cómo la naturaleza transforma tu salud mental”, por Romeo Saldaña, además de un panel final con guardaparques y expertos de América Latina.

En septiembre iniciará la segunda etapa llamada “Reto Naturalista: El Parque Nacional Xicoténcatl Sigue Vivo”, “Invitamos a la ciudadanía a participar en actividades de ciencia ciudadana, registrando la biodiversidad del parque a través de plataformas digitales. Esta acción pretende fomentar el conocimiento y la apropiación responsable del territorio natural”, señaló Castro en entrevista.

Finalmente, el sábado 17 de octubre se realizará el Foro Ciudadano “Diálogos y Acuerdos por el Futuro del Parque Nacional Xicoténcatl”, un encuentro donde especialistas, autoridades, jóvenes y comunidad en general construirán un documento con propuestas para la gestión y conservación del área natural.

Para Hilda Margarita Castro, ser Embajadora Semilla representa una gran responsabilidad para visibilizar la problemática ambiental del parque y promover soluciones colaborativas. Relata que el proyecto nació tras organizar una manifestación pacífica contra la poda injustificada de cinco árboles en la capital del estado, y que su objetivo es pasar de levantar la voz a construir propuestas concretas.

“El Parque Nacional Xicoténcatl, declarado Área Natural Protegida, es un espacio vital para la biodiversidad y la calidad de vida de los habitantes de Tlaxcala, sin embargo, hasta ahora ha sido poco valorado y enfrenta serios desafíos de gestión”, comentó.

Por lo cual, invitó a sumarse a las actividades y seguir las transmisiones a través del canal “Soy Toktli” en YouTube, así como a mantenerse informados mediante las redes sociales de Toktli Educación Ambiental. Con este proyecto, buscan consolidar un movimiento ciudadano que cuide y proteja este importante patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras