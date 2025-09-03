Prevé SMA recaudación de casi 35 mdp por disposición final de residuos municipales en 2025; no hay intención de privatizar servicio de recolección, reafirma

La Secretaría de Medio Ambiente del estado (SMA) prevé una recaudación de alrededor de 35 millones de pesos por concepto de disposición final de residuos por parte de los municipios, señaló Pedro Aquino Alvarado, titular de esta institución.

Asimismo, reiteró que en el caso de la propuesta realizada a la Federación para crear un Polo de Desarrollo de Economía Circular en Tlaxcala con la finalidad de instalar empresas que manejen residuos, se requiere de una iniciativa legal, pero sin la intención de privatizar la recolección, el traslado ni la disposición de basura. “No tiene nada que ver, es únicamente que haya inversión para el aprovechamiento”, sostuvo.

En el Diálogo Circular con medios de comunicación, puntualizó que en el último año (2024) se recaudaron cerca de 35 millones de pesos, por el cobro a municipios para que depositen sus desechos en los rellenos sanitarios.

Recordó que el año pasado hubo un cambio de administración en ese nivel de gobierno, por lo que el pago fue realizado en forma atípica en dos exhibiciones, es decir, 50 por ciento por parte de la saliente y el resto le correspondió a la entrante, pero añadió que normalmente se realiza al final del ejercicio fiscal.

Para este 2025 se calcula una recaudación similar, ya que se ajustó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y porque algunos municipios han incorporado esquemas de reducción en la generación de basura; “nos está llegando menos residuo, no mucho menos pero relativamente”, indicó el funcionario.

El año pasado, confirmó que existía una iniciativa para que el convenio por disposición final de basura, entre municipios y gobierno estatal, se ampliará a 20 años, en lugar de solamente uno, como había sucedido desde hace casi cuatro décadas.

Por tanto, la idea era que las comunas mantuvieran su obligación constitucional de la disposición de sus residuos y de tratarlos, de lo cual no se han hecho cargo en los últimos 40 años, pues “no hay manera que lo hagan”, por lo que siempre lo ha asumido el gobierno estatal.

Dijo que por esta razón se firma un convenio anual en el que se establece que carecen de capacidad financiera, logística y de personal para hacerlo y lo delegan al estado.