Prevé SIA aumento de solamente 3.5% en gasto para el campo en 2026; dejará de apostarle a maquinaria por representar costos altos, adelanta de la Peña

La Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) planteó un presupuesto de aproximadamente 443 millones de pesos para el año próximo 2026, lo que representaría un incremento de casi 3.5 por ciento, respecto del gasto de este 2025, informó Rafael de la Peña Bernal, titular de esta dependencia.

- Anuncio -

En entrevista colectiva, el funcionario anotó que de los cerca de 428 millones de pesos aprobados por el Congreso local para el presente ejercicio fiscal 2025, se estima un aumento de “no mucho más, sino nada más” 15 millones de pesos.

“Sabemos que ahorita la gobernadora (Lorena Cuéllar Cisneros) tiene muchísimas cosas que se tienen que terminar, ciudades, industriales, la central de abastos, hospitales, etcétera”, mencionó.

El secretario afirmó que el monto adicional permitiría apoyar a una mayor cantidad de productores, a través de los 26 programas de apoyo, entre los que será distribuida esta cifra, principalmente para fortalecer al sector avícola mediante la adquisición de incubadoras en el Centro de Especies Menores, a efecto de acrecentar la producción interna y abaratar costos, en lugar de realizar compras externas.

Sin embargo, adelantó que no se prevé un incremento en la partida del seguro agrícola para el año próximo, pues “ya tiene una protección muy grande, estamos pagando casi 30 millones de pesos a la aseguradora, ya que son 26 millones más una cantidad nueva tripartita para hacer más amplia la cobertura con mayor cantidad de recurso”.

Mencionó que la intención es “cuidar los recursos del estado para beneficiar a la mayor cantidad de productores” y reiteró que las necesidades del campo “son muchísimas”, por lo que se requieren de al menos mil millones de pesos para cubrirlas, ya que los primeros 100 millones de pesos que aumentaron en el gasto de la SIA, a partir de esta administración, “sí mejoraron mucho, pero fue un paliativo”.

- Advertisement -

Acentuó que sería benéfica la construcción de más invernaderos y jagüeyes, pero subrayó que se le va “a apostar menos a tractores”, debido a que son de alto costo y se favorece a un menor número de personas, lo mismo que en el caso de las bodegas (de fertilizante y semilla).

Rafael de la Peña Bernal agregó que se beneficiará a más mujeres productoras, a través de apoyo para traspatio, ya sea para autoconsumo y/o venta.

En general, para el presente ejercicio fiscal 2025, la Secretaría de Impulso Agropecuario contó con un gasto de aproximadamente 428 millones 703 mil 814 pesos, monto que representó un crecimiento de casi 7.4 por ciento, comparativamente con el de 2024. Es decir, 29 millones 826 mil 187 pesos más frente a los 398 millones 877 mil 627 pesos etiquetados el año pasado.