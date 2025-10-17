CCE pide a gobiernos destinar más recursos a seguridad y desarrollo económico en 2026

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla, Héctor Alberto Sánchez Morales, llamó a que los presupuestos federal y estatal prioricen la seguridad y el desarrollo económico en 2026, al señalar que ambos rubros son esenciales para mantener el crecimiento en los municipios y en la entidad.
“Siempre es prioritario poner algo importante: la seguridad y el desarrollo económico de todos los municipios y del estado me parece que es fundamental”, expresó el dirigente en entrevista, al destacar la colaboración con el gobernador Alejandro Armenta y el secretario de Economía, Víctor Gabriel Chedraui, para impulsar proyectos productivos.
El contexto de su llamado ocurre ante la próxima discusión del Paquete Económico 2026, que el gobierno estatal presentará al Congreso local en noviembre, con una proyección de **130 mil millones de pesos, equivalente a incremento de 3.1por ciento respecto al año actual, según informó la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal.
Sánchez Morales subrayó que la comunicación entre los tres órdenes de gobierno ha sido clave para avanzar en una agenda común. “Tenemos todo para que Puebla siga creciendo y en ese sentido vamos a hacerlo todo en conjunto con ellos, concluyó.