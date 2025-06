El CCE sigue sin saber que hacer con el predio que el gobierno le donó hace año y medio en Ciudad Judicial

A más de un año y medio de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) recibiera el predio ubicado en Ciudad Judicial, el organismo aún no ha definido el destino de este activo. En entrevista realizada posterior a la presentación del tercer Mexico’s Industry Supply Chain, el presidente de la organización, Héctor Alberto Sánchez Morales, reconoció que el terreno permanece como un recurso estratégico sin proyecto concreto para su aprovechamiento.

El predio que ahora posee el CCE en Ciudad Judicial fue entregado en permuta por el gobierno estatal de Puebla, en el periodo de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a cambio del terreno que originalmente había sido donado al organismo empresarial en la reserva territorial Atlixcáyotl, sobre la avenida Cúmulo de Virgo, durante el sexenio de Melquiades Morales Flores. El valor del predio recibido por el CCE supera los 52 millones de pesos, según consta en registros oficiales.

Sánchez Morales explicó que la decisión sobre el destino de la propiedad aún está pendiente. “No, todavía no tenemos nada proyectado, la verdad es que ahorita ya lo recibimos hace un par de meses. Ahorita simplemente lo tenemos como activo importante y se va a decidir hacia adelante qué hacer con el predio. Si construir ahí, rentarlo, venderlo, etcétera. Es parte del activo ya del Consejo”, declaró el dirigente empresarial. El presidente del CCE enfatizó que no hay urgencia por definir el uso del espacio.

El terreno en Ciudad Judicial representa un activo estratégico para la organización empresarial, pero la falta de un proyecto específico ha generado expectativa sobre su potencial aprovechamiento. El predio podría convertirse en una plaza comercial, un complejo de oficinas o incluso en un espacio para renta, pero hasta ahora no hay definición al respecto.

El traslado de la Secretaría de Finanzas a su nueva sede responde a la necesidad de contar con instalaciones modernas y seguras, luego de que las oficinas actuales presentaran daños estructurales que ponían en riesgo al personal y a los usuarios. El gobierno estatal decidió avanzar con el proyecto y, actualmente, el inmueble sigue en construcción sobre la avenida Cúmulo de Virgo, frente al Complejo Cultural Universitario, con una inversión superior a mil millones de pesos y la previsión de concluir la obra en los próximos meses.

El predio ubicado en Ciudad Judicial fue recibido por el CCE tras la permuta aprobada en febrero de 2024, en la que el gobierno estatal recuperó el terreno que había sido donado al organismo empresarial en la reserva territorial Atlixcáyotl. Esta transacción permitió al gobierno avanzar en la construcción de la nueva sede de la Secretaría de Finanzas, mientras que el CCE obtuvo un activo de alto valor en una zona estratégica de la ciudad.

La falta de definición sobre el uso del predio en Ciudad Judicial ha generado expectativas entre el sector empresarial y la sociedad civil, quienes observan con atención las decisiones que tomará el CCE en los próximos meses. El terreno, ubicado en una de las zonas de mayor desarrollo urbano en Puebla, representa una oportunidad para impulsar proyectos de inversión y desarrollo, aunque por ahora permanece como un buen inmueble sin destino específico.

El presidente del CCE subrayó que la decisión sobre el predio no es prioritaria en este momento. “Aquí se ve que no se ha concretado ya. No es algo que nos surja ahorita, es algo que lo mantendremos como activo”, precisó Sánchez Morales. La tranquilidad con la que el organismo aborda el tema contrasta con la expectativa generada por el valor y la ubicación estratégica del predio, que podría dinamizar la zona de Ciudad Judicial.

El futuro del terreno en Ciudad Judicial sigue abierto y dependerá de las decisiones que el Consejo Coordinador Empresarial tome en los próximos meses.

