Lunes, septiembre 22, 2025
Por finalizar estudios para firmar convenio con la Federación y poner orden en tramos carreteros, indica la SMyT; mientras continúa imposición de infracciones

Guadalupe de La Luz Degante

Marco Tulio Munive Temoltzin, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), informó que están por finalizar los  estudios correspondientes  para firmar el convenio con la Federación, a efecto de poner orden en el servicio colectivo de pasajeros en tramos carreteros, incluida la vía Apizaco-Tlaxcala donde circulan unidades de la empresa Autotransporte Tlaxcala-Apizaco-Huamantla (ATAH).

Refirió que también está por concluir el juicio legal en el que esta dependencia obtuvo un fallo favorable y por el cual ATAH interpuso un recurso de revisión que desahoga la autoridad jurisdiccional respectiva.

Sin embargo, afirmó que la SMyT avanza en la reconfiguración de la ruta Apizaco-Tlaxcala y de otras más, de las que próximamente se realizará el anuncio correspondiente y se llevará a cabo la firma del convenio con la Federación para que se mejore la calidad del servicio.

Pero puntualizó que los acuerdos sobre lineamientos específicos en esta materia, se darán a conocer en su momento, de ahí que prefirió esperar y no adelantar información al respecto.

“Estamos terminando ya los estudios correspondientes para que se firme el convenio específico que incluye ese tramo carretero e irá acompañado con una declaratoria de necesidad”, por lo que hasta ahora continuará el servicio de ATAH, “pero estamos ya en esa transición”, acentuó.

El secretario agregó que la imposición de sanciones sigue aplicándose en caso de que los transportistas, no solo en esta vía sino en todo el estado, incumplan con la normatividad, como la falta de placas. “Se está haciendo lo correspondiente”, abundó.

El área de inspectores de la SMyT se guía en un calendario y una programación que es reservada para evitar que se fugue la información relativa a la ejecución de los operativos, añadió Munive Temoltzin.

En cuanto a ATAH, recalcó que esta empresa puede ser sancionada tanto en tramos estatales como federales por parte de la autoridad competente en cada una de esas jurisdicciones, es decir, ya sea por la SMyT o por la Guardia Nacional  (GN) y el centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

El funcionario sostuvo que se trabaja para que en este año quede regularizada la situación de empresas transportistas, incluida ATAH, que circulan en la carretera Apizaco-Tlaxcala. “Estamos metiendo el acerelador”, expresó en entrevista colectiva.

