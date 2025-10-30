Podrán actualizar título de concesión cerca de 58 usuarios de aguas nacionales: Conagua; perdieron vigencia desde 2017

Luego de casi ocho años de rezago en la actualización de 58 títulos de concesión, productores del campo tlaxcalteca que son usuarios de aguas nacionales podrán renovar este documento, a través del Decreto de Facilidades Administrativas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En rueda de prensa, Pedro Misael Albornoz Góngora, director local de este organismo, afirmó que de esta forma se da cumplimiento al objetivo de ordenar y brindar certeza jurídica a todas las concesiones del campo y de los municipios, para garantizar el derecho humano al agua y la sustentabilidad.

Puntualizó que este decreto favorecerá principalmente a todos los usuarios, agrícolas, pecuarios y municipales “que hayan tenido, pues ya se les habrán caducado, las concesiones de cerca de 500 mil metros cúbicos al año”, y los convocó a acercarse a las oficinas de la Dirección Local de la Conagua durante un lapso establecido de seis meses, el cual vence el 28 de abril del próximo 2026.

Por su parte, Ismael Espinoza, subdirector de Administración del Agua de esta oficina de representación, señaló que el pasado 28 de este mes de octubre fue publicado dicho decreto para todos los títulos que perdieron vigencia durante el periodo 2017 hasta el 1 de marzo de 2025.

Agregó que se va a favorecer a concesiones de usos público-urbano, sin límite de volumen; agrícola, doméstico, pecuario y acuícola, por lo que deberán presentar un escrito en la Dirección Local donde está la ventanilla única y demostrar el uso de aguas concesionadas.

Pero subrayó que la no procedencia de las solicitudes será para los casos en los que haya un procedimiento de revocación, cuando no se cumpla con requisitos del decreto o si existe un juicio.

Luego, Albornoz Góngora añadió que el trámite se puede efectuar en línea en la plataforma de Conagua y que en una segunda etapa “vamos a ir a los centros agrícolas con ventanillas ambulantes”.

Resaltó que existen programas a los que se podrá acceder al contar con un título vigente, como el Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), para reducir gastos en la producción.

Destacó que más que una resistencia a actualizar el documento, en ocasiones los trámites “se vuelven un poco burocráticos” y a los usuarios se les complica, por eso es que recibirán orientación gratuita.

“En general lo que hemos tenido ha sido esta lejanía de la población y la necesidad siempre está desde que tengamos campo, ciudadanos, van a necesitar agua”, de ahí la esencia de este decreto.

Descartó que haya una negativa de usuarios para regularizarse o de querer “ser delincuente o quiera robarse el agua”, porque en el estado no hay necesidad, hay disponibilidad, pero sí necesitamos tener en orden estas concesiones”.

A su vez, Ismael Espinoza repasó que en la entidad tlaxcalteca hay aproximadamente dos mil concesiones en el estado y con diferentes usos, la mayoría son agrícolas.

Al respecto, Albornoz Góngora precisó que en el estado alrededor de 50 por ciento del agua es para uso agrícola, 40 por ciento para público-urbano, ocho por ciento para la industria y el resto para el de “otros servicios”.

Remarcó que la ley establece que para hacer una prórroga en el título, debe solicitarse seis meses antes, pero hay quienes no lo hacen en este plazo y quedan en un estatus irregular.

Los funcionarios indicaron que de las dos mil concesiones que hay en el estado, aproximadamente 58 son las que se prevé regularizar, y que todas son de uso agrícola, de un casi mil que hay de este tipo, sobre todo en la región oriente

