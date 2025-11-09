No hay forma de incluir en este momento a campesinos en el Podebis; solo hay espacio para una empresa que ya está en negociación: Sedeco

Javier Marroquín Calderón, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), aseveró que en este momento no existe una forma de incluir a campesinos en el Polo de Desarrollo Económico de Bienestar (Podebis), además porque ya no hay espacio; aunque no descartó hacerlo si es que hubiera una ampliación de este parque.

- Anuncio -

En septiembre pasado, Perfecto Barrales Domínguez, expresidente del Consejo del Sistema Producto Amaranto, solicitó que los campesinos de la zona oriente sean incluidos en el Podebis (ubicado en Huamantla), pues según la Federación estos polos responden a las vocaciones regionales, por lo que en este caso, sería “mayormente para la agroindustria”.

Consulta más en: Emergencia por reducción de 50% en número de ejidatarios y tierras de cultivo en Cuapiaxtla: Barrales; Podebis debe incluir a campesinos locales, pide

Al respecto, Marroquín Calderón apuntó que “en lo que cabe vamos a ver que sean integrados y en qué aspecto, porque acuérdense que es un polo desarrollo industrial, no entra el tema de comercio, es un un ejemplo que queremos hacer a nivel nacional, que de los 15 sea ejemplo el de Tlaxcala”.

- Advertisement -

Recalcó que el Podebis va a ser “totalmente seguro con el tema de tecnología”, pues las empresas que se van a instalar “también tienen la misma visión que el gobierno que encabeza” Lorena Cuéllar Cisneros, para que en lugar de automatizar “todo sea incluyente”.

Sin embargo, el secretario dijo que la Sedeco se va a sentar con los productores agrícolas del municipio de Cuapiaxtla, “pero pues no veo dónde puedan entrar debido a que es un es un tema industrial”.

A la posibilidad de que este sector sea incluido con una agroindustria, respondió que

“afortunadamente ya estamos con el último terreno” y en la negociación de instalación de una empresa pequeña del ramo automotriz, por lo que ya no hay espacio, pues a la fecha hay un avance de 95 por ciento en la ocupación y nada más falta por vender un predio con la superficie más pequeña, de poco más de una hectárea.

“La agroindustria es bienvenida, primero dios podamos tener un segundo Polo de Desarrollo para el Binestar o una expansión del mismo y de ahí a todos los que estamos con lista de espera, los estaremos atendiendo para que también ellos sean parte de este desarrollo”, señaló.

- Advertisement -

El secretario precisó que hasta ahora hay seis empresas confirmadas en el Podebis, aunque en total serían siete naves porque una adquirió dos terrenos, “y aquí -anotó- el que paga manda”, además de que se debe dar celeridad al proyecto, puesto que el compromiso es entregarlo a la Federación el sábado 28 de febrero de 2026, por lo que “vamos con esa fecha fatal”.

Te puede interesar: Sedeco prevé instalación de 10 empresas con una inversión de 540 mdd en el Podebis de Huamantla