Gobierno y SEP instalan mesa de dialogo con docentes que piden descongelar plazas tipo C

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla han instalado una mesa de diálogo tras la protesta de docentes agremiados a la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes demandan la liberación inmediata de un centenar de plazas tipo C que permanecen congeladas desde hace ocho años.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, destacó en rueda de prensa la disposición del gobierno estatal a revisar expedientes y a garantizar transparencia en la asignación de puestos.

La manifestación se realizó la mañana de este jueves de manera simultánea frente a las oficinas centrales de la SEP y las que se encuentran en la recta a Cholula, donde los trabajadores evidenciaron su inconformidad y la urgencia de mejorar las condiciones laborales en el sector educativo.

Los docentes señalaron que la falta de regularización provoca incertidumbre en más de cien trabajadores, quienes desde hace años permanecen a la espera de certeza laboral y mejores prestaciones.

En la conferencia matutina encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, el secretario Aguilar Pala sostuvo: “Lo primero de este gobierno del estado es el diálogo, es la apertura, es escuchar a los maestros, porque los maestros son parte de los poblanos. En este momento está en diálogo una mesa de trabajo y seguramente llegarán a buenos acuerdos para continuar con sus labores ambas partes”.

El encargado de la política interna añadió que desde hace dos días el gobierno estableció comunicación con el líder de la sección 51, Alfredo Gómez Palacios, para dar solución a la inconformidad.