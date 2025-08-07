La empresa Bayer duplicará su producción de fungicidas biológicos en Tlaxcala: Bravo

El director general de la empresa Bayer, Manuel Bravo Pereyra informó que la planta de esta firma instalada en Tlaxcala realizará una inversión para duplicar la producción de fungicidas biológicos como parte de los 3 mil millones de pesos que destinará para ampliar su capacidad en tres estados del país, esto durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este jueves de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de la Secretaría de Economía (SE) y de la Secretaría de Salud (Ssa), el gobierno federal anunció, como parte del Plan México, una inversión de 12 mil 250 millones de pesos por parte de cuatro empresas de la industria farmacéutica: Boehringer Ingelheim, 3 mil 500 millones; Carnot Laboratorios, 3 mil 500 millones; Bayer, 3 mil millones y AstraZeneca, 2 mil 250 millones, las cuales generarán 3 mil 120 empleos directos altamente especializados y 22 mil 500 empleos indirectos.

Manuel Bravo expuso que “ya estamos duplicando la capacidad de producción de fungicidas biológicos, que utilizan nuestros agricultores para proteger sus cultivos. Es una planta que tenemos en el estado de Tlaxcala, es única en el mundo Bayer; y el producto que sale de Tlaxcala se exporta a más de 100 países en todo el mundo”.

Asimismo, comentó que invertirán en censores y tecnología digital que permitirá a agricultores mexicanos ahorrar hasta 30 por ciento del agua que utilizan en sus cultivos.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el anuncio de las inversiones demuestra que el Plan México va viento en popa y da inicio al impulso del desarrollo con bienestar en todo el país.

“Inversión muy importante de 12 mil millones de pesos de la industria farmacéutica para la producción y desarrollo de investigación en nuestro país, vinculado con la industria farmacéutica, es parte del Plan México, como lo planteamos y, al mismo tiempo, pues muchísimo gusto de anunciar el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar en Michoacán que ya tiene inversionistas que están comprometidos e inicia ya esta fase de impulso de Desarrollo con Bienestar en nuestro país”, destacó.

A su vez, el titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubon calificó de relevante la inversión de 12 mil millones de pesos en el sector farmacéutico, ya que es una alta prioridad de la presidenta por su impacto en la salud de la población mexicana. Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz detalló que la inversión de las cuatro empresas farmacéuticas generará más de 3 mil empleos directos y 20 mil indirectos, por lo que señaló que el sector salud vive un momento de transformación, ya que se fomenta la innovación, se expanden las capacidades de investigación clínica y digitalización de los procesos.

Por último, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Guillermo Funes Rodríguez señaló que están sorprendidos del avance de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que permitirá traer más investigación y junto a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) armar proyectos específicos de mediano y largo plazo en beneficio de la población.

