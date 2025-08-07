Jueves, agosto 7, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

La empresa Bayer duplicará su producción de fungicidas biológicos en Tlaxcala: Bravo

El director general de Bayer informó que la planta en Tlaxcala realizará una inversión para duplicar la producción de fungicidas biológicos.
José Carlos Avendaño

El director general de la empresa Bayer, Manuel Bravo Pereyra informó que la planta de esta firma instalada en Tlaxcala realizará una inversión para duplicar la producción de fungicidas biológicos como parte de los 3 mil millones de pesos que destinará para ampliar su capacidad en tres estados del país, esto durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este jueves de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

- Anuncio -

A través de la Secretaría de Economía (SE) y de la Secretaría de Salud (Ssa), el gobierno federal anunció, como parte del Plan México, una inversión de 12 mil 250 millones de pesos por parte de cuatro empresas de la industria farmacéutica: Boehringer Ingelheim, 3 mil 500 millones; Carnot Laboratorios, 3 mil 500 millones; Bayer, 3 mil millones y AstraZeneca, 2 mil 250 millones, las cuales generarán 3 mil 120 empleos directos altamente especializados y 22 mil 500 empleos indirectos.

Manuel Bravo expuso que “ya estamos duplicando la capacidad de producción de fungicidas biológicos, que utilizan nuestros agricultores para proteger sus cultivos. Es una planta que tenemos en el estado de Tlaxcala, es única en el mundo Bayer; y el producto que sale de Tlaxcala se exporta a más de 100 países en todo el mundo”.

Te recomendamos: Sedeco prevé instalación de 10 empresas con una inversión de 540 mdd en el Podebis de Huamantla

Asimismo, comentó que invertirán en censores y tecnología digital que permitirá a agricultores mexicanos ahorrar hasta 30 por ciento del agua que utilizan en sus cultivos.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el anuncio de las inversiones demuestra que el Plan México va viento en popa y da inicio al impulso del desarrollo con bienestar en todo el país.

“Inversión muy importante de 12 mil millones de pesos de la industria farmacéutica para la producción y desarrollo de investigación en nuestro país, vinculado con la industria farmacéutica, es parte del Plan México, como lo planteamos y, al mismo tiempo, pues muchísimo gusto de anunciar el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar en Michoacán que ya tiene inversionistas que están comprometidos e inicia ya esta fase de impulso de Desarrollo con Bienestar en nuestro país”, destacó.

- Advertisement -
Leer más: Inversión conjunta de más de 12 mil mdp en sector farmacéutico, anuncia Sheinbaum

A su vez, el titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubon calificó de relevante la inversión de 12 mil millones de pesos en el sector farmacéutico, ya que es una alta prioridad de la presidenta por su impacto en la salud de la población mexicana. Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz detalló que la inversión de las cuatro empresas farmacéuticas generará más de 3 mil empleos directos y 20 mil indirectos, por lo que señaló que el sector salud vive un momento de transformación, ya que se fomenta la innovación, se expanden las capacidades de investigación clínica y digitalización de los procesos.

Por último, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Guillermo Funes Rodríguez señaló que están sorprendidos del avance de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que permitirá traer más investigación y junto a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) armar proyectos específicos de mediano y largo plazo en beneficio de la población.

Leer también: Aseguran 2 mil 276 cremas dentales en Tlaxcala por riesgo sanitario

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Inversión conjunta de más de 12 mil mdp en sector farmacéutico, anuncia Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves una inversión conjunta de más de 12 mil millones de pesos por parte...

Puebla registró caída de 0.1% en su actividad económica en el primer trimestre de 2025: ITAEE

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El primer trimestre de 2025 expone la fragilidad de la economía de Puebla, que reportó una caída anual de 0.1 por ciento según cifras...

Puebla registra caída de 0.1% en su actividad económica en el primer trimestre de 2025: ITAEE

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El primer trimestre de 2025 expone la fragilidad de la economía de Puebla, que reportó una caída anual de 0.1 por ciento según cifras...

Más noticias

Jueza frena construcción del centro de detención ‘Alcatraz de los caimanes’

La Jornada -
Ap Miami. Una jueza federal ordenó este jueves suspender temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, construido en medio de los Everglades...

BdeM baja a 7.75% la tasa de interés ante disminución de la inflación

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) decidió por mayoría de votos bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto...

El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila; su concha mide 0.7 milímetros

La Jornada -
Saltillo, Coah. El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila, dentro de una cueva a 10 kilómetros de la capital de la Tierra...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025