Crimen de joyero no tendrá impacto en inversiones, aunque es lamentable el hecho: Sedetra

Sedetra asegura que el asesinato reciente no frenará la inversión extranjera en Puebla y apuesta a coordinación para recuperar la confianza empresarial.
Víctor Gabriel Chedraui impulsa estrategias para que la inseguridad no afecte las inversiones extranjeras en Puebla.
Víctor Gabriel Chedraui, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), consideró que el asesinato de Efrén Ramírez Maldonado, dueño de Joyerías London, no tendrá impacto sobre la inversión extranjera y nacional en Puebla, aunque lamentó el suceso. El funcionario subrayó que la dependencia mantiene una relación estrecha y constante con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y otros organismos de la iniciativa privada que han mostrado inquietud tras el crimen.

De acuerdo con Chedraui, el gobierno estatal continúa apoyando al empresariado y a los sindicatos, fortaleciendo la coordinación entre la Guardia Nacional, la Marina y las autoridades municipales. Esta estrategia busca estabilizar el entorno y seguir bajando los índices de inseguridad, que han mostrado avances, aunque admitió que aún queda mucho por hacer.

El titular de Sedetra destacó que “no debería afectar las inversiones” y reiteró que pese al dolor y preocupación que genera la violencia, la administración estatal trabaja para evitar que esta situación afecte el flujo de capital. “Espero que no suceda nada que realmente detenga las inversiones”, expresó, mientras las agrupaciones empresariales demandan mayor contundencia en las acciones estatales para garantizar la seguridad, condición indispensable para el desarrollo económico local.

Puebla enfrenta, además, el reto de una caída de 62 por ciento en la inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2025, cifra que representa  491.76 millones de dólares, por debajo de años previos. Chedraui explicó que este descenso se debe a factores externos, principalmente la incertidumbre internacional y la situación económica en Estados Unidos, lo que ha provocado que empresas globales pospongan sus planes de expansión en sectores clave como el manufacturero.

Aun con las dificultades, en el Polo de Desarrollo del Bienestar en San José Chiapa, el estado busca consolidar nuevas inversiones. De acuerdo al secretario, al menos ocho empresas han firmado cartas de intención y más de 10 están en proceso de negociación, lo cual podría fortalecerse con incentivos. La apuesta del gobierno es promover sectores tecnológicos y sustentables para revertir el contexto adverso y recuperar la confianza empresarial.

En materia aeroportuaria, Sedetra colabora con autoridades del ramo para establecer nuevos vuelos turísticos y de carga hacia diciembre, lo que busca no sólo ampliar la conectividad sino dinamizar la economía estatal y favorecer el crecimiento en los polos de inversión.

La postura oficial sostiene que el asesinato, aunque lamentable, no representa un golpe definitivo al desarrollo económico de Puebla. Chedraui insiste en que la coordinación institucional y el diálogo permanente permitirán garantizar la certidumbre y la recuperación de la confianza entre los inversionistas, mientras las organizaciones empresariales demandan respuestas concretas para superar los desafíos actuales.

Pide cumbre convocada por China garantizar la paz en Medio Oriente

Tianjín. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) culminó ayer en la ciudad de Tianjín con una declaración conjunta sobre la...
Previo a reunión con Rubio, recalca la Presidenta que con EU hay entendimiento

Ciudad de México. A unas horas de que se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum...

