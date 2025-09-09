Martes, septiembre 9, 2025
Hoteleros, restauranteros y comerciantes unen esfuerzos para fortalecer la proveeduría

Cámaras empresariales anunciaron la celebración de la Expo Proveeduría Restaurantes, Hoteles y Comercio 2025 para el próximo 8 de octubre.
José Carlos Avendaño

Con el objetivo de fortalecer la economía regional, generar más y mejores empleos y optimizar la calidad de los servicios turísticos y gastronómicos, pero sobre todo demostrar que en Tlaxcala se sabe trabajan en equipo y con profesionalismo, cámaras empresariales anunciaron la celebración de la Expo Proveeduría Restaurantes, Hoteles y Comercio 2025 para el próximo 8 de octubre en la ciudad capital.

En conferencia de prensa, dirigentes de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AHMET), de las Cámaras Nacionales de Comercio (Canaco) de Apizaco, Tlaxcala y Chiautempan, y de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) invitaron a proveedores, empresarios, académicos, estudiantes y público en general a participar en esta Expo.

El director de la Expo Proveeduría Restaurantes, Hoteles y Comercio 2025, Moisés Cahuantzi Téllez expuso que este evento será un encuentro estratégico para fortalecer las cadenas de valor productivas y comerciales.

“La Alianza Empresarial Turística en la que hoy unimos fuerzas institucionales como Canaco Chiautempan, Canaco Apizaco, Canaco Tlaxcala, Canirac y AHMET coincidimos en una visión compartida, trabajar para hacer empresas más fuertes y competitivas que sean orgullo de nuestro estado”.

En dicha expo, hoteles, restaurantes y empresas proveedoras podrán encontrarse, generar contacto y construir relaciones de negocio que beneficien directamente la economía local. “No será sólo un espacio para exhibir productos y servicios, es sobre todo un impulso a la derrama económica y al fortalecimiento del comercio local y regional”, anoto Cahuantzi.

Los proveedores participantes ofrecerán amenidades, blancos, uniformes, servicios de reparaciones y mantenimiento en general, frutas y verduras, productos de limpieza, servicios financieros, transporte y muchos más.

El objetivo es fortalecer la economía de hoteles, restaurantes y comercio en general, lo que garantiza que los servicios y productos que se ofrecen en Tlaxcala se han destacado por su calidad y competitividad.

Tras citar que el acceso será gratuito, el director de la Expo informó que ya tienen 25 proveedores con intención de participar de un universo total de 50.

