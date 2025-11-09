Domingo, noviembre 9, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Grupo Salinas prevé revés en la Corte; ahora amenaza con demandar al SAT

Grupo Salinas prevé revés en la Corte; ahora amenaza con demandar al SAT
Grupo Salinas prevé revés en la Corte; ahora amenaza con demandar al SAT. Foto redes sociales
La Jornada

Ciudad de México. Al prever que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fallará en su contra respecto a los múltiples adeudos fiscales que tiene con el Estado, algunos ya por 17 años, Grupo Salinas amagó con interponer una demanda en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Informamos que estamos evaluando interponer una demanda contra el SAT y quienes resulten responsables por su doloso silencio administrativo al habernos negado el derecho constitucional de petición”, señala el consorcio en un comunicado.

La semana pasada, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó aplazar la resolución de siete juicios fiscales de Tv Azteca y Elektra, que Grupo Salinas pidió posponer al alegar que había solicitado al gobierno federal “ajustar” el monto de los adeudos.

Esa fue la segunda vez en las dos semanas recientes que las empresas de Salinas Pliego intentan frenar sus juicios. En total, en la Corte hay al menos ocho casos pendientes del Grupo Salinas (entre ellos, cinco de Elektra y dos de Azteca) por créditos fiscales que, según autoridades hacendarias, suman 48 mil 393 millones 975 mil 821 pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones.

Grupo Salinas —que anticipa una resolución contraria a sus intereses en la SCJN— acusó la falta de garantías de audiencia. Esto pese a que parte de sus adeudos le fue impuesta desde cuatro sexenios atrás y desde entonces ha podido alargar sus reclamos en tribunales.

Parte de las deudas que el SAT reclama a Grupo Salinas datan de 2008; al menos una década antes de que Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado, se posicionara como empresario afín a la administración entrante del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la que buscó llegar a un acuerdo fiscal que no prosperó.

En el comunicado difundido este domingo, Grupo Salinas recuperó que el viernes se presentaron sus asuntos en la lista oficial de la SCJN y en ellos ya se puede ver el sentido de la resoluciones que el conglomerado considera contrarias a sus intereses empresariales.

Según el consorcio, estas resoluciones de la SCJN “no son definitivas”, por lo que sus empresas llevarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al tiempo que pidió de nuevo al SAT que calcule su carga de impuestos para que la pueda liquidar, cifra que en múltiples ocasiones se ha reiterado que asciende a 74 mil millones de pesos.

Temas

Más noticias

Internacional

PNUD denuncia contaminación total en Gaza tras devastación

La Jornada -
Jan Yunis. Sin un servicio confiable de recolección de basura y con desechos peligrosos provenientes de sitios bombardeados, los palestinos en la franja de...
Nacional

Detienen a ex agente del Cisen señalado como segundo tirador en asesinato de Colosio

La Jornada -
Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quien fuera señalado como el presunto segundo tirador en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Vigencia de la Cuarta Transformación en México

Jaime Ornelas Delgado -
La Cuarta Transformación del país, impulsada por millones de mexicanos, ha sido, también, una categoría central en el ejercicio político mexicano en los últimos años. Este movimiento político busca establecer...

Grupo Elektra intenta paralizar a nueva SCJN en juicios fiscales; buscó impedir la participación de los 9 ministros

La Jornada -
Ciudad de México. La empresa Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, intentó paralizar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación...

Rechaza Presidencia acuerdo fiscal con Grupo Salinas; “si quieren pagar, paguen”: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la existencia de un acuerdo fiscal entre Grupo Salinas y el Servicio de Administración...

Más noticias

PNUD denuncia contaminación total en Gaza tras devastación

La Jornada -
Jan Yunis. Sin un servicio confiable de recolección de basura y con desechos peligrosos provenientes de sitios bombardeados, los palestinos en la franja de...

Detienen a ex agente del Cisen señalado como segundo tirador en asesinato de Colosio

La Jornada -
Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quien fuera señalado como el presunto segundo tirador en...

Israel mantiene a presos palestinos en condiciones inhumanas y sin luz solar

La Jornada -
Moscú. Decenas de palestinos de la franja de Gaza están recluidos en Rakefet, una prisión subterránea israelí en la que carecen de luz solar,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025