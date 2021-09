Grupo Proyecta pide a Semarnat permiso para deforestar 105 hectáreas de bosques de encinos

“City Lomas” es el nombre del proyecto con el que el Grupo Proyecta pretende avanzar en su expansión inmobiliaria en la junta auxiliar de Santa María Malacatepec, plan que implica un cambio de uso de suelo forestal en una superficie boscosa de 105 hectáreas en el municipio de Ocoyucan, Puebla.

De acuerdo con la solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, el plan general del desarrollo Inmobiliario tiene proyectada una superficie total de ocupación de 245 hectáreas, para lo cual se requiere del cambio de uso de suelo en terrenos cubierto actualmente con vegetación de bosque de encino y un monto de inversión que se ha estimado en 1 mil 320 millones 350 mil 491 pesos.

Así lo revela el folio Semarnat –09-001–B inscrito en 2019 con el “trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal Modalidad B” en el que Proyecta integra en un solo procedimiento administrativo la autorización de Materia de Impacto Ambiental (MIA).

El plan de expansión inmobiliaria del Grupo Proyecta fue publicado en un edicto difundido el 24 de mayo de 2019 por el periódico Sexenio, con lo que el Grupo Proyecta cumplió con una de las exigencias de la Semarnat que mandata publicar un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate para la autorización de la MIA.

Desde la página 10 de Sexenio, el promovente, Rafael Posada Alonso, da cuenta que el responsable del proyecto inmobiliario es el ingeniero Margarito Pérez García y que el Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) se llevaría a cabo en cinco años y se considera el tiempo mínimo de vida útil de 50 años.

Aunque la Semarnat ha desechado y negado al menos cuatro planes inmobiliarios llamados “City Lomas” inscritos desde 2019 y 2020 del Grupo Proyecta, los empresarios no cejan en el intento y han repetido la solicitud a finales del año 2020 con un el reciente proyecto inscrito que a la fecha permanece sin dictamen ni evaluación.

El 22 de mayo de 2020, Rafael Posada Alonso ingresó a la delegación de la Semarnat, el escrito donde hacía constar la publicación de su proyecto, terminó remitido a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, sellado los días 24 y 28 de mayo; aunque algunos de esos días había decreto de “ventanillas cerradas” con motivo de la presencia del virus SARS–CoV2 (Covid–19) en México al declarase el Acuerdo de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.

El Desarrollo Inmobiliario “City Lomas” Malacatepec, Ocoyucan, según el extracto de obra de 245.1062 hectáreas, requiere del cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una superficie de 105.1173 hectáreas cubiertas actualmente con vegetación de bosque de encino, que en consideración de los promoventes “se encuentra en estado regular de conservación”.

Ante la Semarnat se sostuvo que se contempla la construcción de pozos de infiltración en las riberas de algunos escurrimientos dentro del área del proyecto para favorecer la recarga del acuífero.

Se asegura también que “con el proyecto no se compromete la diversidad, no provocará erosión de suelos, no se provocará el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación” y se precisa que “el volumen total maderable a remover es de 91 mil 701 metros cúbicos”.