Gobierno ofrece terrenos como incentivos para que empresas se instalen en parque industrial de Moyotzingo

El gobierno del estado de Puebla ofrece terrenos en Santa María Moyotzingo, junta auxiliar de Texmelucan, para que empresas se instalen ahí, confirmó el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui.

Los predios, que ahora forman parte de una reserva territorial, se adquirieron en el periodo de Luis Miguel Barbosa Huerta, para la construcción de un parque industrial, el cual nunca fue inaugurado.

Sin embargo, el funcionario estatal dijo que se promueve la atracción de inversiones para esa demarcación y como un incentivo para las industrias, se les podría aportar el terreno para sus instalaciones.

Puedes consultar: Anuncia Barbosa que se adquirió terreno y está en proceso de escrituración para el Parque Industrial de Texmelucan

“No es que no lo hayan concluido sino que, de alguna manera pues los tiempos también y lo que comentábamos, muchas empresas están a la expectativa de lo que pudiera pasar con Trump. Las tierras son del gobierno del estado, no hay donaciones, son incentivos (la aportación de terrenos) que se dan, hay incentivos que da el gobierno, que está en la ley, que dependiendo la inversión, puede ser no en dinero, pero sí en especie, terrenos”.