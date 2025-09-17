Paran repartidores sindicalizados de Gas Tomza, acusan malos tratos del gerente

En el Parque Industrial Chachapa, 42 repartidores de Gas Tomza suspendieron actividades, estacionando sus pipas y camionetas y reclamando mejoras en las condiciones laborales. La inconformidad se fundamenta en el trato hostil por parte del gerente y la negativa a dialogar, según confirmó Víctor Lerin, secretario del sindicato de empleados.

Durante la protesta, sólo repartidores externos continúan la distribución, mientras que los sindicalizados permanecen a la espera de las negociaciones entre su representante y los directivos de Tomza.

Leobardo Soto, líder de la CTM, manifestó además que la empresa ofreció únicamente salario doble a quienes laboraron el 16 de septiembre, lo que incrementó el descontento.

La historia de Gas Tomza en Puebla y otros estados está marcada por conflictos laborales, sanciones y accidentes graves. El Grupo Tomza ha enfrentado bloqueos, demandas por baja remuneración y episodios violentos en protestas de empleados en diferentes ciudades, como Playa del Carmen y Cancún. Las exigencias sindicales van desde mejores condiciones de seguridad hasta un trato equitativo, en medio de una reputación creciente por prácticas monopólicas y deficiencias técnicas.

A lo largo de los años, han surgido denuncias sobre sanciones administrativas, despidos injustificados y fricciones sindicales, lo que ha mantenido a la empresa como protagonista de disputas que llegan incluso a enfrentamientos entre trabajadores y a investigaciones por parte de autoridades regulatorias.

Gas Tomza queda nuevamente bajo escrutinio público debido no sólo a sus conflictos laborales, sino también a sus antecedentes recientes. La empresa y su filial Transportadora Silza están vinculadas a la explosión de una pipa en Iztapalapa, Ciudad de México, ocurrida el 10 de septiembre, que dejó más de una decena de personas fallecidas y 90 heridas.

Este accidente, junto a otros siniestros en Veracruz, Guerrero y Puebla, ha ampliado el debate sobre la seguridad interna y la regulación de sus operaciones. Las autoridades federales han sancionado en el pasado a Tomza por no cumplir con normas básicas de seguridad, evidenciando así los desafíos que enfrenta la empresa por garantizar tanto condiciones laborales como seguridad pública en el sector energético nacional.

