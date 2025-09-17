Miércoles, septiembre 17, 2025
Paran repartidores sindicalizados de Gas Tomza, acusan malos tratos del gerente

Solo repartidores externos están laborando

Pipas y camionetas de Gas Tomza permanecen estacionadas por protesta sindical de repartidores en Chachapa.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

En el Parque Industrial Chachapa, 42 repartidores de Gas Tomza suspendieron actividades, estacionando sus pipas y camionetas y reclamando mejoras en las condiciones laborales. La inconformidad se fundamenta en el trato hostil por parte del gerente y la negativa a dialogar, según confirmó Víctor Lerin, secretario del sindicato de empleados.

Durante la protesta, sólo repartidores externos continúan la distribución, mientras que los sindicalizados permanecen a la espera de las negociaciones entre su representante y los directivos de Tomza.

Leobardo Soto, líder de la CTM, manifestó además que la empresa ofreció únicamente salario doble a quienes laboraron el 16 de septiembre, lo que incrementó el descontento.

La historia de Gas Tomza en Puebla y otros estados está marcada por conflictos laborales, sanciones y accidentes graves. El Grupo Tomza ha enfrentado bloqueos, demandas por baja remuneración y episodios violentos en protestas de empleados en diferentes ciudades, como Playa del Carmen y Cancún. Las exigencias sindicales van desde mejores condiciones de seguridad hasta un trato equitativo, en medio de una reputación creciente por prácticas monopólicas y deficiencias técnicas.

A lo largo de los años, han surgido denuncias sobre sanciones administrativas, despidos injustificados y fricciones sindicales, lo que ha mantenido a la empresa como protagonista de disputas que llegan incluso a enfrentamientos entre trabajadores y a investigaciones por parte de autoridades regulatorias.

Gas Tomza queda nuevamente bajo escrutinio público debido no sólo a sus conflictos laborales, sino también a sus antecedentes recientes. La empresa y su filial Transportadora Silza están vinculadas a la explosión de una pipa en Iztapalapa, Ciudad de México, ocurrida el 10 de septiembre, que dejó más de una decena de personas fallecidas y 90 heridas.

Este accidente, junto a otros siniestros en Veracruz, Guerrero y Puebla, ha ampliado el debate sobre la seguridad interna y la regulación de sus operaciones. Las autoridades federales han sancionado en el pasado a Tomza por no cumplir con normas básicas de seguridad, evidenciando así los desafíos que enfrenta la empresa por garantizar tanto condiciones laborales como seguridad pública en el sector energético nacional.

