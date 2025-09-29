Realizan Foro de Análisis sobre Maltrato Animal y Políticas de Protección en México en la UATx

En el marco del Foro de Análisis sobre Maltrato Animal y Políticas de Protección en México, realizado en coordinación con el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Facultad de Trabajo Social, Sociología, Psicología y Psicoterapia, se presentó la conferencia “Tu bienestar, es mi paz”, impartida por las maestras Pilar Yazmín Quiroz Espejel, Yatzahe Berenice Chávez Molina y María Guadalupe Sánchez Ramírez.

El proyecto, nacido en una secundaria de San Francisco Chimalpa, ubicada en el Estado de México, busca reconocer a los animales como seres sintientes y fomentar la tenencia responsable desde las aulas, inspirado en los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

“Venimos a hablarles de amor, venimos a hablarles de vocación, venimos a hablarles de trabajo en equipo”, expresó la maestra Pilar Yazmín Quiroz al inicio, y subrayó que la propuesta no parte de tecnicismos, sino de experiencias vividas y soluciones educativas frente a un problema social urgente: el abandono y maltrato animal.

Las docentes recordaron que el proyecto está anclado en los ocho principios de la NEM, entre ellos el respeto a la naturaleza, la cultura de la paz y la participación en la transformación de la sociedad. “La Nueva Escuela Mexicana se vincula muchísimo con la comunidad”, explicó la maestra Chávez Molina, “y su objetivo es promover un aprendizaje inclusivo, colaborativo y equitativo”.

El contexto en el que surge esta iniciativa no es sencillo. La comunidad donde laboran es semirural, con climas extremos y altos índices de violencia familiar, pobreza y adicciones. A esto se suma la sobrepoblación de perros callejeros, que incluso llegan a las instalaciones escolares. “A las seis de la mañana abrimos la escuela y ya están todos formados como un grupo de perritos”, señalaron. Ante esa realidad, decidieron transformar el problema en una oportunidad educativa.

El proyecto “Tu bienestar, es mi paz” se enmarca en el plan de estudios 2022, dentro del campo formativo Ética, naturaleza y sociedad. Su metodología se basa en el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que permite a los alumnos diagnosticar la problemática, investigar causas y consecuencias, y diseñar soluciones concretas junto con padres y autoridades.

Entre las acciones realizadas destacan campañas de sensibilización, jornadas de esterilización y la instalación de comederos y bebederos para los animales que llegan a la escuela. “Si quieres una mascota, tienes que ser responsable de ella”, enfatizó Quiroz Espejel, al explicar que la educación es la vía para combatir la indiferencia y el maltrato.

El respaldo legal también fortalece la iniciativa. Las docentes recordaron que en 2024 se reformó la Constitución en materia de protección animal y que la SEP reconoce la educación en derechos animales como parte de la NEM. “En el Estado de México nadie puede maltratar a un animal, y eso lo transmitimos a nuestros estudiantes”, señaló Chávez Molina.

Los resultados empiezan a notarse. Según encuestas aplicadas a los alumnos, el 92.5 por ciento afirmó haber cambiado su conducta hacia los animales y el 97.7 por ciento manifestó disposición para participar en acciones de protección.

Las maestras reconocieron que la resistencia cultural ha sido uno de los mayores retos. Algunos docentes y padres de familia se muestran reacios a estas prácticas. Sin embargo, el apoyo de la directora Marta Raquel Sierros ha sido clave. “Si tenemos un buen líder, muchas cosas favorables pueden salir de las escuelas”, señalaron.

El vínculo entre violencia social y maltrato animal es otro eje del proyecto. “Parte de trabajar el cuidado animal es también disminuir la violencia en la comunidad”, explicó Quiroz. Con actividades de reflexión, los alumnos aprenden a no ser testigos pasivos de la crueldad, sino agentes activos que denuncian y actúan.

La experiencia se ha extendido más allá de la escuela: familias colocan recipientes con agua y comida fuera de sus casas y comercios de la zona exhiben letreros con mensajes de apoyo a los perros callejeros. Este cambio comunitario, destacaron las maestras, es una muestra de cómo la educación puede irradiar transformación social.

El impacto emocional es igualmente profundo. “Un perrito al lado puede ser terapéutico para un adolescente en situación adversa”, señaló Sánchez. De hecho, exalumnos veterinarios han regresado a colaborar con campañas de salud animal, reforzando el sentido de pertenencia y compromiso comunitario.

Aunque aún enfrentan resistencia, las docentes señalan que el proyecto se sostiene por amor. “Creemos que el amor es la base de todo: de la familia, del cuidado al otro y de la lucha contra las injusticias”. Con nuevas acciones programadas, como lonas informativas y campañas permanentes de esterilización, la experiencia seguirá creciendo. En la conferencia enfatizó que cuidar a los animales no es una opción, es una obligación ética y legal. Desde el aula hasta la comunidad.

