Firma de EU, Cloud HQ invertirá en México de 4 mil 800 mdd para desarrollo de Inteligencia Artificial

La Jornada

Ciudad de México. Durante la conferencia presidencial la empresa estadunidense Cloud HQ anunció una inversión de 4 mil 800 millones de dólares para ampliar su presencia en México que permita el desarrollo de centros de datos para inteligencia artificial, según lo dio a conocer Keith Patrick Harney, director de operaciones, quien destacó que esto ampliará el centro que opera en Querétaro.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la relevancia de esta inversión no solo por el monto, sino que es un proyecto asociado al impulso a las tecnologías de la información y permitirá el desarrollo de la inteligencia artificial en México. Dijo que en consonancia con esta inversión, el gobierno de Querétaro será el responsable de la planeación urbana para suministrar todos los requerimientos para el desarrollo de esta inversión.

Harney explicó que la empresa está dedicada a bienes raíces para construir la infraestructura necesaria que permita a las empresas relacionadas con las nuevas tecnologías puedan desarrollar proyectos. Destacó que es un campo que tendrá una capacidad que pasará de 200 megawatts inicialmente a 900 megawatts para lo cual se está trabajando con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Control de Energía, para garantizar el suministro de energía eléctrica.

Explicó que las aplicaciones informáticas clave en este centro de datos son: computación en la nube; inteligencia artificial; internet de las cosas/dispositivos conectados; transmisión del vídeo; realidad virtual aumentada; comercio electrónico; procesamiento de pagos y vehículos conectados/autónomos.

“Pensamos que México querrá dar un salto a la economía digital, para ello se requieren los cimientos necesarios que son los centros de datos. Hemos sido muy bien recibidos, hay una relación estratégica y comercial.”, dijo. Y añadió: no estaríamos invirtiendo este monto de cantidades si hubiera riesgo de invertir en México, pero estamos seguros de donde estamos por eso estamos realizando esta inversión”

Sheinbaum destacó que el desarrollo de estas nuevas tecnologías requieren de garantizar el suministro de energía para que pueda procesar datos de manera permanente a gran velocidad , pues se requiere tener garantizada el suministro de energía. Recordó que en las proyecciones sexenales se tiene previsto inversiones públicas para desarrollar 26 mil megawatts.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard dijo que este proyecto generará 7 mil 200 empleos directos. Señaló que paulatinamente irá creciendo este centro de datos.

