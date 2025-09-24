Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex

Ciudad de México. El empresario mexicano Fernando Chico Pardo compró una cuarta parte de las acciones de Banamex, en una operación que marca el retorno de una parte de esa institución, hasta ahora propiedad al 100 por ciento del estadounidense Citi, a manos mexicanas, confirmó la institución financiera.

En un comunicado Citi precisó que el valor de la operación es de 42 mil millones de pesos y la operación “está sujeta a las condiciones de cierre usuales, incluyendo autorizaciones regulatorias en México, y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026”.

La transacción, que fue informada el martes por la tarde a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es un paso hacia la etapa final de la colocación del resto de las acciones de Banamex en el mercado de valores, mencionaron fuentes de Banamex a La Jornada.

De acuerdo con la información, ayer hubo una videoconferencia en la que participó la jefa del Ejecutivo mexicano; el empresario Fernando Chico Pardo; Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi; y Ernesto Torres Cantú, director de internacional para Citi, en la que se comunicó a la mandataria la operación.

Durante la reunión, la presidenta Sheinbaum expresó su satisfacción con el hecho de que una parte del Banco Nacional de México (Banamex) quede en manos de un empresario nacional, de acuerdo con las fuentes bancarias.

En el comunicado emitido por Citi, se detalló que al cierre de la operación, Fernando Chico Pardo “será nombrado presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex” y Manuel Romo continuará como director general del banco.

El perfil de Chico Pardo

Fernando Chico Pardo actualmente figura como presidente del consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

En abril apareció por primera ocasión en la lista de Forbes de las personas más acaudaladas del planeta.

En México figura como el octavo empresario con la mayor fortuna, con un patrimonio estimado en 3 mil 500 millones de dólares al día de hoy.

Ya se ha desempeñado en el sector financiero, pues la primera empresa que fundó, a los 27 años, fue una casa de bolsa llamada Acciones y Asesoría Bursátil, la cual, posteriormente, pasó a formar parte del Grupo Financiero Inbursa, propiedad del magnate Carlos Slim.

Chico Pardo dejó Inbursa en 2003 y se convirtió en el accionista mayoritario de Asur, conglomerado que opera nueve aeropuertos en México, incluido el de Cancún, Quintana Roo, y uno en San Juan, Puerto Rico.

La venta de Banamex

El 11 de enero de 2022 Citi anunció que ponía en venta Banamex como parte de una estrategia global con la cual busca quedarse con las cuentas de alto valor.

La operación incluye la división minorista del banco mexicano —tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, etc—, la aseguradora, la Administradora de Fondos para el Retiro y el acervo cultural de la institución financiera.

Cuando el anuncio se hizo, Bank of America Securities estimó que el valor de Banamex rondaba entre los 10 y 12 mil millones de dólares.

Al principio se planteó la posibilidad de que la transacción se hiciera con un particular, y Germán Larrea figuraba como el candidato principal para hacerse del banco mexicano.

Fue hasta mayo de 2023 cuando Citi hizo oficial que la venta de Banamex se haría por medio de una oferta pública inicial en el mercado de valores, ya sea de Estados Unidos o México. Se maneja la posibilidad de que la operación se haga en ambas naciones.

El 1 de diciembre de 2024 Citi y Banamex se separaron formalmente, por lo que cada institución ya opera de forma independiente en México.