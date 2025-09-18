Jueves, septiembre 18, 2025
Está prohibida la construcción dentro del polígono del Parque Nacional Malinche, advierte SMA; juzgado resolverá caso en zona boscosa de Terrenate, indica

Dentro del polígono del Parque Nacional Malinche está permitida la venta de predios, pero no la construcción.
Guadalupe de La Luz Degante

Dentro del polígono del Parque Nacional Malinche está permitida la venta de predios siempre y cuando exista un título de propiedad, pero no la construcción, de lo contrario se impone una sanción económica y de demolición, señaló Pedro Aquino Alvarado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del estado (SMA)

A la pregunta de un reportero sobre nuevas edificaciones particulares alrededor del albergue que se localiza en este volcán, precisó que en caso de ser así, se debe dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a efecto de que inicie el procedimiento correspondiente para emitir una resolución de sanción y de demolición.

En el Diálogo Circular con medios de comunicación, puntualizó que para llevar a cabo acciones de reparación por parte del estado se debe contar con autorización del  gobierno federal, pero hasta el momento no la hay, y advirtió a la ciudadanía que no se deje engañar sobre la oferta de terrenos en esta montaña.

Luego, el secretario explicó que el decreto de declaratoria del Parque Nacional Malinche (emitido hace más de 80 años) no fue de carácter expropiatorio, de ahí que aún hay personas que poseen títulos de propiedad y por lo tanto pueden vender.

Aunque, hay un principio que es constitucional al que se le denomina “modalidades a la propiedad” y el cual establece que entre las pocas limitantes de derechos a un propietario está el medio ambiente, enfatizó.

“Entonces, es lícito vender pero a veces se engaña a la gente pensando que como nuevo dueño puede construir. Cuando se compra un predio se adquiere con derechos y obligaciones como cualquier bien”, pero en este caso la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable establece que el dueño de un terreno dentro de un parque nacional, es el primer respondiente ante un incedio, es responsable de la sanidad por plaga y de conservarlo, o sea, a “un montón” de compromisos legales, pero tiene prohibido construir, únicamente puede disfrutar del lugar.

Contestó que el dato exacto de sanciones y de demoliciones ejecutadas está a cargo de la Profepa; sin embargo, afirmó que en los dos últimos años no se ha ordenado el derribe de ninguna construcción, aunque, hay ejemplos de otras zonas boscosas protegidas en la entidad en las que no se hizo el trámite federal de cambio de uso de suelo para edificar, por lo que se presentaron denuncias para proceder a la destrucción de esas estructuras.

Acentuó que esta situación se ha registrado en la región de Terrenate y que la resolución final del derribe o no de las edificaciones, será emitida por una instancia jurisdiccional con base en la Ley de Responsabilidad Ambiental, pues ya se determinó que existe una responsabilidad.

Comentó que en este tema, han sido de ayuda las denuncias expresadas a través de redes sociales, ya que permiten actuar con mayor rapidez, pero que también se han detectado construcciones mediante los recorridos efectuados.

Por último, Pedro Aquino Alvarado subrayó que a la Secretaría de Medio Ambiente no le corresponde intervenir en casos de compra-venta sin título de propiedad, por lo que es una obligación de notarios verificar que el vendedor cuenta con derechos reales para transmitir la propiedad.

