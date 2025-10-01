El 92% de los trabajadores del ISSSTE Tlaxcala está afiliado al sindicato

El secretario general de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE en Tlaxcala, Jorge Quiroz Minor informó que actualmente el 92 por ciento de la plantilla laboral se encuentra afiliada al gremio, con el objetivo de alcanzar el 100 por ciento durante su gestión.

“Mi meta es afiliar al 100 por ciento de los trabajadores, eso lo haremos en el tiempo que todavía nos queda al frente de la representación sindical”, aseguró el dirigente, al destacar que se trata de uno de los mayores niveles de afiliación en el país.

Actualmente, la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE representa a 830 trabajadores, cifra que se consolidó con la reciente asignación de 25 plazas de nueva creación.

El sindicato agrupa a personal de distintas ramas: médicos, enfermeras, trabajadores sociales, administrativos, camilleros, personal de estadística, citotecnólogos y patólogos.

En cuanto a las condiciones laborales, Quiroz Minor destacó que 308 trabajadores se sumaron al esquema de ampliación de jornada laboral a ocho horas, lo que ha permitido mejorar la calidad del servicio.

“Eso trajo consigo beneficio económico para ellos y para la institución, porque ahora se pueden otorgar más consultas y un servicio mayor”, explicó.

Antes de esta reforma, alrededor de 400 empleados trabajaban bajo esquemas de 6 horas, lo que limitaba sus ingresos. Con el cambio, las unidades de medicina familiar pueden abrir desde las 6:30 de la mañana, ampliando la atención a derechohabientes.

El secretario sindical reconoció que persiste un déficit de médicos especialistas, aunque confió en que la ampliación de jornada laboral y la gestión de plazas nuevas vuelvan más atractivo al ISSSTE para los profesionales de la salud.

“Hoy con la ampliación laboral ya hace más atractivo a que vengan a trabajar al ISSSTE aquí con nosotros”, sostuvo.

Asimismo, invitó a los interesados a integrarse a la bolsa de trabajo del instituto a través de la Sección 34. “Aquellos médicos que estén interesados, invitarles que puedan acudir directamente conmigo para que podamos ver el ingreso a la bolsa de trabajo”, dijo.

Además, compartió un número de contacto para los interesados en ingresar a la bolsa de trabajo que es el 246-158-6210. “Invitarles a formar parte de la familia ISSSTE; el instituto nos ha dado mucho, desde la posibilidad de tener un patrimonio hasta llevar el sustento a nuestras familias”, finalizó.

