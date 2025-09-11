Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Puebla y estados vecinos con desaceleración económica de abril a junio: Banxico

En territorio poblano las comunidades se oponen a la minería por los devastadores daños ambientales

La economía de la región centro se desaceleró por restricciones ambientales, menor obra pública y obstáculos sociales en minería; Puebla enfrenta oposición comunitaria por daños ecológicos.
Comunidades poblanas mantienen oposición a la actividad minera por afectaciones ambientales.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Durante el segundo trimestre de 2025, la economía en la región centro —Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala— mostró una desaceleración vinculada con restricciones ambientales, menor obra pública y obstáculos en el acceso a concesiones mineras, de acuerdo con el Reporte de Economías Regionales del Banco de México abril-junio, elaborado a partir de encuestas a directivos empresariales de sectores relevantes, presentado este jueves.

Las actividades mineras, especialmente en metales preciosos como oro y plata, se mantuvieron activas por el contexto internacional y el uso de nuevas tecnologías, facilitado por la apreciación del peso frente al dólar. Sin embargo, el desarrollo del sector enfrenta falta de nuevas concesiones y restricciones ambientales, principalmente en la minería a cielo abierto

Cabe mencionar que en Puebla durante varios años ha destacado la oposición de comunidades locales ante los daños ecológicos derivados de esta actividad, lo que ha sido reiterado en diversos momentos por actores sociales y organizaciones en municipios como Ixtacamaxtitlán, puesto que han advertido sobre el impacto negativo para el entorno y los recursos naturales.

Leer también: Estrategias federales revertirán caída de inversión extranjera en Puebla: Juan Carlos Natale

Por otra parte, en el ámbito de la construcción privada, directivos empresariales consultados por el Banxico reportaron el aplazamiento de proyectos de ampliación de naves industriales vinculadas con la industria automotriz en Guanajuato y Querétaro, debido a la incertidumbre provocada por las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos. 

En la Ciudad de México, algunos desarrollos habitacionales en etapa de preventa no se lograron colocar, lo que llevó a suspender su edificación. 

Esta tendencia responde a la menor disposición de los hogares para invertir en bienes raíces, bajo un clima económico incierto agravado por el estrechamiento en las condiciones de otorgamiento de crédito por parte de la banca privada.

Los directivos empresariales señalaron también demoras en la entrega de créditos del Infonavit, lo que afectó a segmentos de vivienda social. 

 

Te recomendamos: Constructoras poblanas resienten baja de 63% en inversión pública federal: AMIC

En Puebla, sobresalió el avance en la nivelación de terrenos y la edificación de vivienda vertical del segmento medio. 

El Banco de México advierte que factores como el aumento de costos, la incertidumbre regulatoria y el entorno competitivo limitan el crecimiento económico. 

Las medidas ambientales continúan frenando tanto el sector industrial como el minero, lo que exige nuevas estrategias públicas que equilibren la producción y la protección del entorno. 

“La región reconoce oportunidades por la demanda global, pero las restricciones internas pesan en el desempeño económico”, puntualiza el informe para el periodo abril-junio.

La economía zona centro, incluida Puebla, enfrenta retos regulatorios, baja en demanda de materiales y desafíos inmobiliarios. Se espera que el contexto internacional y las políticas locales influyan en el rumbo económico regional en lo que resta del año.

Leer más: Crece el valor agregado de la economía informal en Puebla: Inegi

Temas

Más noticias

Nacional

Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que fallecieron 4 personas más que resultaron heridas durante la explosión de una pipa...
Ciencia y tecnología

Suicidios y psicosis son puntos ciegos de los ‘chatbots’ de IA que desconciertan a expertos

La Jornada -
En agosto, la policía de Connecticut encontró los cadáveres de Stein-Erik Soelberg, de 56 años, y de su madre, Suzanne Eberson, de 83, en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Estrategias federales revertirán caída de inversión extranjera en Puebla: Juan Carlos Natale

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Juan Carlos Natale López, responsable del Corredor Económico del Bienestar Puebla-Tlaxcala, asegura que las estrategias federales permitirán revertir la tendencia negativa en la inversión...

Roban 500 mil pesos de cuotas escolares en la Secundaria Pastor Rouaix de la capital

Isaí Pérez Guarneros -
Medio millón de pesos correspondientes a inscripciones y cuotas voluntarias fue robado de la Secundaria Oficial Ingeniero Pastor Rouaix, ubicada sobre la 100 Poniente...

Cedillo logra reelegirse con voto de académicos y administrativos; Cansino tuvo apoyo de estudiantes

Martín Hernández Alcántara -
La Comisión Electoral de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dio a conocer los resultados de la jornada electoral para definir la rectoría...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025