Derriban lluvias plantaciones de maíz en parcelas de la zona sur, señala UCD; pide agilizar mecanismo de pago del seguro

Las lluvias registradas la semana pasada en la zona sur del estado, principalmente, derribaron la milpa de parcelas que representan cerca de 10 por ciento de la superficie en aquella región, señaló José Isabel Juárez Torres, dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD).

- Anuncio -

En un recorrido en Ayometla, Tenancingo y Papalotla, se observó que en muchos lugares hay mazorca tirada, lo cual repercutirá en la producción de maíz, “porque ya no maduró bien”, se va a quedar ahí y se va a pudrir, expuso.

El también excoordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP) refirió que desconoce si este siniestro ya fue reportado ante las autoridades correspondientes para que sea valorado y, en su caso, incorporado al pago del seguro agrícola presupuestado para el presente ejercicio fiscal.

Te puede interesar: Exceso de lluvias ha afectado al 50% de los cultivos: CNC; SIA puso en marcha un programa emergente

- Advertisement -

Sin embargo, remarcó que uno de los peores candados del seguro es que el reporte de siniestro deba realizarse forzosamente ante el Comisariado Ejidal, pues recordó que en otros momentos las organizaciones campesinas han señalado que cuando el presidente de este órgano “es amigo o compadre de alguna fracción (productores) priista, panista o morenista”, la incluyen en los reportes pero si con otras personas afectadas en sus cultivos no tiene ningún tipo de relación cercana, las dejan fuera. “Desde ahí ya se empezó mal”.

Otro inconveniente, es el tiempo, ya que si la aseguradora va a realizar tres meses después la verificación en campo sobre los daños causados por el temporal en las tierras sembradas, “ya no va a encontrar nada, debería ir lo más rápido posible, deben hacerse mecanismos más ágiles para esto. Son de las cosas más importantes”.

Acentuó que para obtener el pago del seguro, se debe pasar por un proceso largo de al menos dos meses porque el agricultor primero avisa al Comisariado, para que este lo informe a la Secretaría de Impulso Agropecuario y luego esta dependencia lo hace ante la aseguradora, a fin de que esta lleve a cabo el recorrido de supervisión.

- Advertisement -

Insistió en que se deben destinar más recursos para la indemnización a productores que son perjudicados cada año por algún fenómeno climatológico en sus cultivos, a efecto de amortiguar la pérdida económica por la inversión que realizan para poder producir alimentos.

El líder estatal de la UCD agregó que todavía no se ha librado del todo la posibilidad de caída de una helada, por lo que este sector se mantiene a la expectativa, ya que existe un riesgo y de ser así habría una afectación, pues impactaría en el tamaño de la mazorca, es decir, lo reduciría.

Consulta más en: Es insuficiente la propuesta de presupuesto de 443 mdp para el campo en 2026: Juárez; SIA debe reconsiderar y aumentarla a mil 300 mdp, demanda