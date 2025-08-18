Lunes, agosto 18, 2025
En la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala se disparan 76% las denuncias por violencia sexual: Data México

Cinco ilícitos concentran más del 50% de denuncias en 39 municipios poblanos y tlaxcaltecas

En mayo, los delitos sexuales tuvieron el mayor aumento en Puebla-Tlaxcala. Robo, violencia familiar y amenazas concentran la mayoría de denuncias. Cifras oficiales analizadas.
Policías recorren municipios de Puebla y Tlaxcala, donde delitos sexuales y patrimoniales repuntaron en la zona metropolitana.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual registraron el mayor crecimiento, con 76 por ciento de incremento y 109 denuncias, durante mayo de 2025 en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, de acuerdo con cifras de Data México basadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Esta categoría agrupa abusos sexuales, acoso, hostigamiento, violación equiparada y violación simple, entre otros ilícitos relacionados.

Junto a este repunte, robo, violencia familiar, amenazas, fraude y lesiones continúan como los delitos que predominan en los 39 municipios de la región, agrupando más de la mitad del total de carpetas de investigación abiertas en el periodo analizado. La incidencia delictiva expresa retos complejos en materia de seguridad para las autoridades y la sociedad.

El robo generó 2 mil 50 denuncias, encabezando el registro de delitos, aunque con un descenso de 2 por ciento frente al mismo periodo del año anterior. 

La violencia familiar sumó 455 denuncias, mostrando un ligero aumento de 1 por ciento respecto a 2024. Las amenazas contabilizaron 287 denuncias, lo que representa una baja de 17.3 por ciento; el fraude registró 254 casos, con un descenso de 10 por ciento; y las lesiones acumularon 247 denuncias, mostrando una disminución de 27.6 por ciento anual.

Entre el resto de delitos más denunciados se encuentran daño a la propiedad, con 175 denuncias y descenso de 37 por ciento; otros delitos del fuero común sumaron 163 y se redujeron 13 por ciento; narcomenudeo, con 71 denuncias y caída de 39 por ciento; y homicidio, con 70 denuncias y aumento de 3 por ciento.

Otros ilícitos frecuentes, son: abuso de confianza, despojo, falsificación, abuso sexual, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, delitos cometidos contra la sociedad, contra la familia y cometidos por servidores públicos; acoso sexual y violación simple.

La zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, integrada por 19 municipios poblanos y 20 de tlaxcaltecas, constituye una de las regiones urbanas más relevantes de México. Su densidad poblacional, dinamismo económico, actividad industrial y su papel como corredor interregional la colocan entre las áreas metropolitanas más importantes junto con Ciudad de México y Monterrey. 

 

Demarcaciones como Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Tlaxcala destacan por su población, infraestructura y concentración de servicios, lo que genera desafíos específicos en materia de seguridad y gobernabilidad.

El crecimiento demográfico acelerado, la movilidad interna y la expansión de servicios han contribuido al aumento en la complejidad del crimen y la respuesta institucional. 

Las cifras actuales evidencian la necesidad de fortalecer políticas públicas y estrategias focalizadas en la prevención, así como el involucramiento de la ciudadanía en la vigilancia comunitaria.

La información de Data México refleja para la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala tendencias que impactan en la dinámica delictiva nacional, por lo que requiere de atención prioritaria y soluciones estructurales. 

