Defensores reprochan ausencia de estudio sobre impacto de estanque previsto en proyecto Ciudad de la Juventud; empresarios defienden propuesta

Aun cuando defensores del Parque de la Juventud rechazaron la construcción de un estanque en este espacio porque, entre otras cosas, no hay un estudio sobre el impacto que tendrá en la biodiversidad; representantes del Grupo Saguesa, encargado de ejecutar el proyecto, defendieron que esta cavidad incentivará la presencia de aves e insectos polinizadores.

En la reciente mesa de diálogo, celebrada entre autoridades y colectivos y activistas sobre el llamado proyecto Ciudad de la Juventud, que se edificará en ese lugar de recreación, este punto fue ampliamente discutido.

La representación empresarial precisó que la profundidad del estanque no sería mayor a 80 centímetros y que la tierra que se excavaría en la construcción, se trasladaría a montículos que hay en todo el Parque, pues la idea es reutilizarla.

Mencionaron que este cuerpo de agua se oxigenaría por sí solo, pues dentro se colocarían plantas con raíz que cumplirían esta función, y agregaron que este se ubicaría en la parte más baja del predio, por lo que se acumularía mucha lluvia que, a base de bombeo, se dirigiría a la red pluvial para evitar inundaciones.

Defendió que este estanque, de casi mil 100 metros cuadrados, mejoraría el microclima y que “un cuerpo de agua siempre es muy muy agradable al paseo”. Afirmaron que “no se saquearían árboles adultos” con hundimiento considerable, “solamente banquear (proceso de trasplantar)” aquellos menores de tres a cuatro pulgadas de diámetro, para “acomodarlos en el mismo parque”.

Si hubiera especies no nativas sería más fácil moverlas y la empresa se sujetaría a las indicaciones que le den para la reubicación, y a los árboles que son “bastante adultos o grandes” se les haría un anillo de concreto para que no se ahoguen con el agua, pero se quedarían en el mismo lugar, indicó.

Expuso que el terreno del Parque de la Juventud es pobre, ya que carece de nutrientes para los árboles, por lo que remarcaron que el microclima que generaría el estanque beneficiaría al entorno, pues también incentivaría la llegada de aves e insectos polinizadores.

Sin embargo, los defensores, entre ellos naturalistas, reiteraron un “rotundo no” a la construcción de dicho estanque, ya que el agua puede tener un impacto de incremento o no de la biodiversidad.

Acentuaron que este cuerpo de agua atraería a especies acuáticas que no se encuentran en el parque de manera natural; además de que se carece de estudios que indiquen cuál sería el efecto directo de toda esa biodiversidad en este bosque.

Mencionaron que hay cuando menos seis especies de aves migratorias que llegan desde el norte de Canadá, así como algunas nativas. Por ello, cuestionaron a los empresarios qué propuesta tienen en cuanto a la introducción de especies y precisar la calidad del agua que se almacenaría en esa cavidad.

Consideraron que para esta obra es necesario tomar en cuenta las condiciones de estrés hídrico, a efecto de prevenir problemáticas futuras; por tanto, remarcaron su rechazo si es que no hay garantías centíficas de vida, pues las especies migratorias y en peligro de extinción deben ser protegidas.

Replantearon su exigencia de ser escuchados y de que las autoridades se abran a la posibilidad de recibir más propuestas de la ciudadanía en torno al proyecto Ciudad de la Juventud.

A esta mesa de trabajo, acudieron en representación de la empresa constructora, Benjamín Pérez, Guillermo Fregoso, quien es asesor de esta, y Ricardo Morales, coordinador de proyectos.