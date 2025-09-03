Miércoles, septiembre 3, 2025
De ser verdad el cobro de piso y extorsión en Tlaxcala no habría “las cifras que se tienen de inversión”, asevera Martínez

De ser verdad el cobro de piso y extorsión en Tlaxcala no habría "las cifras que se tienen de inversión", asevera Martínez
Guadalupe de La Luz Degante

Si fuera verdad que en Tlaxcala existe cobro de piso y extorsión a empresarios locales, “no tendríamos las cifras que se tienen de inversión”, aseveró Antonio Martínez Velázquez, portavoz del gobierno estatal, quien consideró que deben presentarse las pruebas que demuestren esta situación delictiva. 

De esta forma respondió en torno a la nota informativa publicada por el periódico Excélsior y Grupo Imagen, medios de comunicación nacionales, referente al cobro de piso y coacción como delitos cotidianos en esta entidad.

Y es que hace unos días, Magdalena Luna López, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Tlaxcala, declaró a Grupo Imagen que los empresarios son “asediados por tres grupos del crimen organizado (Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Pacífico/Sinaloa y La Barredora) que han extendido sus redes por el territorio estatal”.

Según la empresaria los municipios de Calpulalpan, San Pablo del Monte, Apizaco y Tlaxcala capital “son hoy los epicentros del miedo donde comerciantes y empresarios pagan cuotas de extorsión que van de los 10 mil hasta 150 mil pesos”.

Al respecto, Antonio Martínez contestó a un reportero que habría “que ver qué datos tiene esa persona para hacer estas afirmaciones, porque son graves y proviniendo de una cámara como la Coparmex que tiene intereses económicos, pues tendríamos que pensar mejor lo que se dice”.

Refirió que esta organización empresarial, al igual que otras, tiene interlocución con la Secretaría de Economía federal (SE), donde podrían ventilar estas preocupaciones.

Retomó la postura que ha fijado sobre este tema la Secretaría de Desarrollo Económico del estado (Sedeco), en el sentido de que “los inversionistas, los empresarios, que están confederados en estos organismos, tienen todas las garantías para hacer su trabajo, para invertir”.

Agregó: “Tanto es así que el 80 por ciento del Polo de Desarrollo (para el Bienestar en Huamantla) está comprometido; en Tlaxcala ha aumentado el número de inversión extranjera directa y eso habla no de lo que dice esta persona (…) además, también habría que revisar ese asunto”.

Durante el Dialogo Circular con medios de comunicación, el vocero oficial del gobierno estatal añadió que si lo  declarado por Luna López fuera verdad, “no tendríamos las cifras que se tienen de inversión, ni tendríamos el tema del Polo de Desarrollo, y en todo caso si tiene esas pruebas esa persona las tiene que presentar” en las instancias correspondientes para que se realicen las investigaciones.

