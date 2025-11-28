Herberto Rodríguez Regordosa se destapa para presidir el CCE Puebla

El yunquista Herberto Rodríguez Regordosa se destapó como aspirante a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Puebla durante la sesión del Consejo de Coparmex Puebla, organismo empresarial del que ya fue dirigente. Con su anuncio, ya son tres las personas que buscan encabezar la cúpula del sector privado que actualmente preside Héctor Alberto Sánchez Morales.

En la misma contienda figuran Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), y Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, expresidente en el país de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi). En círculos empresariales se especula que, tras el destape de Rodríguez Regordosa, Cisneros Madrid podría bajarse de la competencia, aunque hasta ahora no ha habido un pronunciamiento público que confirme esa versión.

El anuncio de Rodríguez Regordosa ocurrió en una sesión ordinaria de Coparmex Puebla, donde tomó la palabra para plantear la que considera su principal carta de presentación: modificar la forma en que se integran y se toman decisiones dentro del Consejo Coordinador Empresarial Puebla. En ese contexto, habló de la necesidad de renovar la interlocución con las cámaras y organismos que no forman parte del primer círculo de poder del consejo.

“En general siento que hay una necesidad de cambiar, quieren un CCE más fresco, un CCE que tome más en cuenta a los que yo llamo los organismos en desarrollo, antes los llamaban pequeños, hay esta sensación de que no se les toma tanto en cuenta”, expresó ante integrantes del sector privado. Con esa frase, el empresario delineó que su apuesta pasa por dar mayor peso a esas agrupaciones que, hasta ahora, se mantienen en segundo plano en la estructura formal del organismo cúpula.

Rodríguez Regordosa también hizo referencia al papel de las grandes cámaras que integran el consejo, como Coparmex, pero insistió en que deben compartir espacio con organismos emergentes. “Coparmex obviamente es uno de los organismos grandes, pero también está la oportunidad de tomarlos en cuenta y hacerlos trabajar; creo que tiene todo el sentido”, señaló. En su mensaje, insistió en que la agenda empresarial debe construirse con la participación más amplia posible.

Al cierre de la sesión, quedó claro que el proceso interno del Consejo Coordinador Empresarial Puebla entró en una fase definitoria, con tres aspirantes perfilados y con negociaciones entre grupos empresariales.

Un elemento adicional en la trayectoria reciente de Rodríguez Regordosa es que el año pasado formó parte del equipo de campaña de Mario Riestra Piña, quien contendió por la presidencia municipal de Puebla. Ese paso por la arena electoral acompaña ahora su intento por dirigir al organismo cúpula del empresariado poblano.