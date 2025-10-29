Circulan sin título de concesión más de tres mil unidades del servicio colectivo de pasajeros, detecta la SMyT; representan casi 70% del total

De cinco mil 600 unidades de transporte del servicio colectivo registradas, cerca de 70 por ciento (que son alrededor de tres mil 920) circulan sin un título de concesión, reconoció el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Marco Tulio Munive Temoltzin.

En el Diálogo Circular con medios de comunicación, el funcionario expuso esta “problemática detectada” y las acciones que se realizan para poner en orden la condición de ese parque vehicular.

Puntualizó que el artículo cuarto de la Ley de Comunicaciones y Transportes del estado de Tlaxcala establece que para que particulares tengan derecho a utilizar las vías estatales con fines comerciales, se requiere concesión o autorización del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, derivado de los trámites ordinarios en materia de transporte público que se realizan ante la SMyT, reveló que se detectó la falta de este documento que ampara las placas y tarjetas de circulación de las unidades que prestan dicho servicio, indicó.

Del proceso de revisión de expedientes efectuado por esta dependencia, se desprende que de una muestra de mil 685 expedientes, 67 por ciento carece de título de concesión y que el 33 por ciento restante sí lo tiene.

Por ello, refirió que el gobierno estatal acordó facilitar el trámite para que empresarios, colectivos e individuales, puedan regularizar su situación; de ahí que se elaboró la miscelánea fiscal 2025, publicada el pasado 26 de abril, para que prestadores de este servicio colectivo obtengan el documento de acreditación al realizar el pago de derechos con un descuento de 50 por ciento, que significa un monto de casi 32 mil pesos, y de demostrar que se encuentran al corriente en sus contribuciones, entre otros requisitos.

Precisó que a la fecha, se han regularizado aproximadamente 90 concesiones y que 74 están en proceso. Recordó que en días pasados se anunció que “esta facilidad administrativa” se amplió al último día del presente año.

Recordó que hay cinco mil 600 concesiones registradas, y que el decreto emitido en esta materia en el año 1999 para la prohibición de expedición de este tipo de títulos, fue rebasado por la creciente necesidad de movilidad, de ahí que hubo momentos en que se facilitaron placas o autorización para garantizar la cobertura de la demanda.

Comentó que uno de los hallazgos fue que en caso de fallecimiento del concesionario, se hacía el trámite de transmisión (de derechos) o de reexpedición, para lo cual se requiere la acreditación de la concesión.

En este sentido, contestó que no se ha precisado si en realidad estos permisos fueron otorgados a familiares, a líderes sindicales o a personas físicas.

Respecto de la supuesta venta de concesiones por parte de liderazgos de transportistas y la interposición de denuncias penales, respondió que este tema lo atiende la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para determinar la responsabilidad.

En este sentido, dijo que personas particulares acudieron a las autoridades ministeriales y que la SMyT denunció en su momento a una empresa “que falseó este tipo de acciones”, por lo que hay un procedimiento que se desahoga en el juzgado penal, de ahí que no podría aportar más datos porque la investigación está en curso.

Remarcó que para cumplir con el principio de transparencia, se han promulgado en el Periódico Oficial del estado las concesiones regularizadas, los acuerdos y las declaratorias de necesidad, así como las cancelaciones.

