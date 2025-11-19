Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Pérdidas diarias por bloqueos carreteros en Puebla pueden ascender a 8 millones de dólares: Sedetra

Puebla enfrenta pérdidas diarias de 8 millones de dólares por bloqueos carreteros como los anunciados para el 24 de noviembre, afectando exportaciones, transporte y economía.
Camiones bloqueados en autopistas poblanas durante protestas y movilizaciones agrícolas y sociales.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

En Puebla, las pérdidas provocadas por bloqueos carreteros pueden ascender a 8 millones de dólares diarios, según cálculos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra).

Víctor Gabriel Chedraui, titular de la dependencia, detalló que durante cada jornada de cierre en rutas estratégicas como la México-Puebla, 61 mil toneladas de carga dejan de circular, impactando toda la cadena productiva estatal. 

El registro para 2024 indica que circulan 278 mil 659 camiones y camionetas de carga en la entidad, y 42.82 por ciento de las toneladas exportadas depende del transporte por carretera

De acuerdo con el funcionario, “por un día de bloqueo en las carreteras de Puebla la afectación sería de aproximadamente 61 mil toneladas y 8 millones de dólares”, cifra respaldada por el volumen de exportaciones anuales que suman 8 mil 984 millones de dólares, movilizados a través de la infraestructura carretera.

En el contexto nacional, los bloqueos carreteros han ido en aumento durante 2025, impactando a estados como Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, y Chihuahua, donde agricultores, transportistas, maestros y organizaciones sociales han interrumpido la circulación en demanda de mejores precios para el maíz, atención a conflictos agrarios, seguridad o cumplimiento de pagos laborales. 

Para el 24 de noviembre, productores agrícolas convocaron cierres en carreteras de alta afluencia como parte de la protesta para exigir condiciones justas en la comercialización del maíz.

En Puebla específicamente, las causas de los bloqueos han sido variadas y evidencian la creciente presión sobre el sector logístico. El pasado 3 de noviembre transportistas cerraron por varias horas el Periférico Ecológico en protesta por la inseguridad en las rutas, mientras que a finales de octubre ciudadanos bloquearon la autopista Atlixcáyotl para exigir la aparición de la maestra Jessica Portillo, misma que fue localizada con vida. 

 

Además, los cierres derivados de demandas estudiantiles, pagos a maestros y exigencias por servicios públicos han alterado la movilidad y la distribución de bienes, lo que se suma a los desafíos que enfrentan el comercio y la economía local.

La reiteración de bloqueos en la última década ha tensionado la operatividad del sistema de transporte tanto en Puebla como en el resto de México. 

Para el próximo lunes, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC)  han convocado a un paro de camioneros y bloqueos en 25 estados, uno de ellos en la autopista México Puebla.

El secretario Víctor Gabriel Chedraui indicó que hasta el momento desconoce cuáles puntos del territorio poblano serán afectados con cortes a la circulación.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...
Nacional

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En Original, encuentro de arte textil, compartirán la puntada corazón amarrado de Tlaola

Paula Carrizosa -
Puntada corazón amarrado, una tradición artesanal de Tlaola, Puebla, será uno de los saberes que se compartirán en Original, encuentro de arte textil mexicano...

No privatizar semillas nativas, excluir al frijol y al maíz del T-MEC y mantener prohibición de transgénicos, demandan Defensoras de la Matlalcuéyetl a EEUU

Guadalupe de La Luz Degante -
Defender la biodiversidad y el agua; no privatizar las semillas nativas, excluir al frijol y al maíz del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)...
00:01:45

​VW y Audi registran caída de ventas a EU, por lo que buscan nuevos mercados, informó Chedraui

Yadira Llaven Anzures -
Las plantas automotrices Volkswagen (VW) y Audi en Puebla han registrado una disminución en sus exportaciones hacia Estados Unidos, aunque mantienen un incremento marginal...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025