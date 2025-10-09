Avance en mapeo de redes de drenaje dependerá de la cooperación de los 60 municipios: CEAS; ya se firmaron los convenios

Pese a que ya se firmaron los convenios con los 60 municipios, todavía no se puede definir una fecha de conclusión de los mapas digitales de la red de descargas y de líneas de conducción de agua en cada una de esas demarcaciones, ya que dependerá de la cooperación de esas autoridades, informó el titular de la Comisión Estatal del Agua y Sanemiento (CEAS), Javier Israel Tobón Solano.

Repasó que a través de la Coordinación General de Planeación e Inversión (CGPI) del gobierno del estado “se va a mapear” este tipo de infraestructura básica.

Resaltó la importancia de efectuar este trabajo porque cuando hay un cambio de administración municipal, el estado le pregunta a la nueva autoridad si cuenta con un plano de la red de drenaje y de líneas de conducción de agua, pero la respuesta es que no lo tiene porque no se lo entregó su antecesora.

Por ello, con este proyecto se tendrá a disposición esa información de manera digital y estará “en manos” de la GGPI, de la CEAS y de los propios ayuntamientos, “para que todo eso se quede, no en el papel; para que sea retroalimentado y conservado” en el sistema electrónico.

Remarcó que esta labor de mapeo se realiza junto con el Instituto Nacional de Estadística e Historia (Inegi), a través de programas de la CGPI y con datos de la CEAS y los 60 municipios.

El avance de estos trabajos depedenderá de la cooperación de los ayuntamientos, por lo que en este momento no se puede determinar una fecha de conclusión, además, porque los otros dos niveles de gobierno, estatal y federal, también proporcionan información, expuso.

Agregó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es una de las institiciones del gobierno de la República que también nutrirá con datos importantes para la creación de los planos.

Mencionó que los últimos municipios en firmar el convenio fueron Tlaxcala y Nativitas, y que hasta ahora son pocos, “dos o tres de los más grandes”, que han avanzado en el tema porque cuentan con su comisión de agua potable que tiene información al respecto, “pero los demás estaban en cero”.

Enfatizó que esto es la base para realizar las acciones de saneamiento del río Zahuapan, ya que hay redes de drenaje municipales que descargan ese residuo en este cauce, de ahí que los planos ayudarán a no trabajar a ciegas.

