Aumentó tasa de informalidad laboral 3.1 puntos en el II trimestre de 2025 en Tlaxcala: Inegi

La tasa de informalidad laboral se ubicó en 72.2 por ciento de la población ocupada en Tlaxcala durante el segundo trimestre de 2025, cifra que representó un incremento de 3.1 puntos porcentuales con respecto al 69.1 por ciento del mismo periodo de 2024.

De esta manera, 496 mil personas se encontraron en una situación cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo. O bien trabaja en micronegocios no registrados, en el sector informal o en otras modalidades como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al segundo trimestre de 2025 que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este martes, el incremento de 3.1 puntos de la tasa de informalidad laboral significó 33 mil personas más con respecto al segundo trimestre de 2024 en Tlaxcala.

De manera detallada, 290 mil personas conformaron la ocupación en el sector informal. Esta cantidad constituyó 42.2 por ciento de la población ocupada —tasa de ocupación en el sector informal 1 (TOSI1)— y representó un incremento anual de 27 mil personas.

En las mujeres, la ocupación informal alcanzó 213 mil personas en el segundo trimestre de 2025 y 199 mil en el mismo lapso de 2024. Por su parte, en los hombres fue de 283 mil y 264 mil, en esa misma comparación.

Por otra parte, la ENOE del Inegi reveló que en el segundo trimestre de 2025, un total de 686 mil 868 personas se encontraban ocupadas, número mayor en 17 mil 925 en relación con el segundo trimestre de 2024. La construcción concentró la mayor disminución.

Mientras que la población desocupada sumó 16 mil 406 personas. Esta cantidad representó una tasa de desocupación de 2.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra menor a la del mismo trimestre de un año anterior (2.4 por ciento).

La población subocupada fue de 85 mil personas, lo que representó 12.4 por ciento de la población ocupada. El porcentaje fue superior al del segundo trimestre de 2024 (10.9 por ciento).

La tasa de condiciones críticas de ocupación —que se calcula a partir de salarios mínimos equivalentes, base de enero de 2025— fue de 42.4 por ciento. En 2024, fue de 48.5 por ciento.

Vale indicar que en el segundo trimestre de 2025, la PEA fue de 703 mil 274 personas (una tasa de participación de 60.9 por ciento ). Un año antes fue de 685 mil 735, con una tasa de participación más alta (61.5 por ciento), lo que significó un incremento de 18 mil personas. La PEA femenina fue de 297 mil y la masculina de 406 mil: 10 mil y 7 mil personas más que en el segundo trimestre de 2024, respectivamente. Así, 48 de cada 100 mujeres y 75 de cada 100 hombres en edad de trabajar fueron personas económicamente activas en Tlaxcala.