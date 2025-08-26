Martes, agosto 26, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Aumentó tasa de informalidad laboral 3.1 puntos en el II trimestre de 2025 en Tlaxcala: Inegi

La tasa de informalidad laboral se ubicó en 72.2 por ciento de la población ocupada en Tlaxcala durante el segundo trimestre de 2025.
José Carlos Avendaño

La tasa de informalidad laboral se ubicó en 72.2 por ciento de la población ocupada en Tlaxcala durante el segundo trimestre de 2025, cifra que representó un incremento de 3.1 puntos porcentuales con respecto al 69.1 por ciento del mismo periodo de 2024.

- Anuncio -

De esta manera, 496 mil personas se encontraron en una situación cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo. O bien trabaja en micronegocios no registrados, en el sector informal o en otras modalidades como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al segundo trimestre de 2025 que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este martes, el incremento de 3.1 puntos de la tasa de informalidad laboral significó 33 mil personas más con respecto al segundo trimestre de 2024 en Tlaxcala.

Puedes consultar: Se encuentran 471 mil 862 personas en informalidad laboral en la entidad: Inegi

De manera detallada, 290 mil personas conformaron la ocupación en el sector informal.  Esta cantidad constituyó 42.2 por ciento de la población ocupada —tasa de ocupación en el sector informal 1 (TOSI1)— y representó un incremento anual de 27 mil personas.

- Advertisement -

En las mujeres, la ocupación informal alcanzó 213 mil personas en el segundo trimestre de 2025 y 199 mil en el mismo lapso de 2024. Por su parte, en los hombres fue de 283 mil y 264 mil, en esa misma comparación.

Por otra parte, la ENOE del Inegi reveló que en el segundo trimestre de 2025, un total de 686 mil 868 personas se encontraban ocupadas, número mayor en 17 mil 925 en relación con el segundo trimestre de 2024. La construcción concentró la mayor disminución.

Mientras que la población desocupada sumó 16 mil 406 personas. Esta cantidad representó una tasa de desocupación de 2.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra menor a la del mismo trimestre de un año anterior (2.4 por ciento).

- Advertisement -
Leer también: En Tlaxcala, el 68.9% del ingreso en los hogares es por trabajo y 18% por transferencias: Inegi

La población subocupada fue de 85 mil personas, lo que representó 12.4 por ciento de la población ocupada. El porcentaje fue superior al del segundo trimestre de 2024 (10.9 por ciento).

La tasa de condiciones críticas de ocupación —que se calcula a partir de salarios mínimos equivalentes, base de enero de 2025— fue de 42.4 por ciento. En 2024, fue de 48.5 por ciento.

Vale indicar que en el segundo trimestre de 2025, la PEA fue de 703 mil 274 personas (una tasa de participación de 60.9 por ciento ). Un año antes fue de 685 mil 735, con una tasa de participación más alta (61.5 por ciento), lo que significó un incremento de 18 mil personas. La PEA femenina fue de 297 mil y la masculina de 406 mil: 10 mil y 7 mil personas más que en el segundo trimestre de 2024, respectivamente. Así, 48 de cada 100 mujeres y 75 de cada 100 hombres en edad de trabajar fueron personas económicamente activas en Tlaxcala.

Te puede interesar: En pobreza multidimensional, 40.8% de la población en Tlaxcala en 2024: Inegi; disminuyó 11.7 puntos frente a 2022

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Persisten retos en salud, educación e informalidad laboral en Tlaxcala: Coparmex

José Carlos Avendaño -
Aun cuando la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Tlaxcala reconoció que ha habido una reducción en los niveles de pobreza y...

Viven en la pobreza la mitad de menores de 5 años en México

La Jornada -
Ciudad de México. La mitad de los niños mexicanos de hasta cinco años viven en la pobreza, y bajo las condiciones actuales, tres de...

Confirmado: 13.4 millones de mexicanos dejaron la pobreza entre 2018 y 2024

La Jornada -
Ciudad de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y...

Más noticias

Retiro de visa de EU a ministro de Justicia de Brasil fue “irresponsable”: Lula

La Jornada -
Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno estadounidense revocó la visa del ministro de Justicia, Ricardo...

Comunitarios en Guerrero se levantan en armas contra cártel de ‘Los Ardillos’

La Jornada -
Chilpancingo, Gro., Habitantes de 85 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, se levantaron en armas...

Condena la Presidenta “intervención” de EU contra Venezuela

La Jornada -
Ciudad de México. Ante la embestida de Estados Unidos contra Venezuela, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que México “nunca va a estar a...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025