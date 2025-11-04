Ascienden a casi 80 mdd pérdidas económicas por cierre de vías férreas: Sedeco; deben lograr acuerdos autoridades y campesinos para no afectar a terceros

Javier Marroquín Calderón, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), informó que el bloqueo de vías de ferrocarril por parte de campesinos tlaxcaltecas en demanda de aumento al precio del maíz, generó una afectación de aproximadamente 80 millones de dólares, sobre todo al sector automotriz.

Refirió que esta cifra es solamente una estimación efectuada entre la Sedeco y algunos proveedores de la armadora alemana Audi (localizada en San José Chiapa, Puebla, en la zona limítrofe con el estado de Tlaxcala), “pues nunca vamos a poder saber” con exactitud.

Expuso que este es el efecto de la medida tomada por los agricultores, en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas, donde el tren estuvo varado, “entonces nos achacamos esa pérdida”.

Añadió que “desafortunadamente” esta acción se realizó “algunos días, pero ya desde ayer están libres las vías férreas, ya se reactivaron todos los procesos, toda la proveeduría, ya está todo echado a andar”.

En torno a la petición de productores agrícolas para que en el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) se revise el tema del maíz, ya sea para su renegociación o salida de este acuerdo, contestó que este caso le corresponde directamente a la Federación.

“Es un negocio que debe venir dentro del mismo tratado, por lo que he estado en acercamientos los mismos líderes del sector del agro, piden dos pesos más por kilo, creo que les están pagando 6.50, quieren llegar a 8.50 y que los mercados que están haciendo en Estados Unidos creo que lo están metiendo al país en siete pesos”.

Abundó que esta es una discusión sobre los costos, en la que debe considerarse primero el consumo local “siempre bajo la línea que vaya dictando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ella ha estado defendiendo este tema”.

En entrevista colectiva al concluir un evento en una empresa de Zitlaltépec, subrayó que las representaciones de dependencias del ramo agrícola y de economía son las que deben tener un acercamiento con los diferentes grupos de productores de maíz a nivel nacional “y lleguen a acuerdos, porque afectar a terceros está complicado, es lo más sano, y siempre acompañados de Gobernación, es lo más importante”.

Desde el pasado miércoles 29 de octubre, campesinos del estado cerraron las vías de ferrocarril en Cuamatzingo, Domingo Arenas, para exigir un precio de garantía justo del maíz; sin embargo, la noche del sábado 1 de noviembre pasado liberaron el paso tras la posibilidad de sostener un encuentro con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán.

