Puebla, segundo estado más peligroso para el transporte de carga por altos índices de asaltos: Antac

La Asociación Nacional de Transportistas (Antac) advirtió que Puebla se ha consolidado como el segundo estado más peligroso del país para el transporte de carga, derivado de la alta incidencia de asaltos, especialmente en el tramo que conecta con Veracruz. El temor es constante y, en palabras de su presidente, David Estévez Gamboa, “nos da horror, terror pasar ese tramo de México hacia Veracruz”, compartió en entrevista con La Jornada de Oriente.

Aunque omitió dar cifras exactas sobre la incidencia de asaltos en Puebla, Estévez Gamboa subrayó la gravedad del fenómeno y puntualizó que, actualmente, en México se cometen en promedio de 55 a 60 atracos diarios a camiones de carga, cuando hace una década se registraban apenas ocho en todo el país.

Desde hace años, el tránsito por carreteras poblanas genera preocupación y alarma entre los operadores de vehículos pesados, quienes notan una tendencia creciente en los ataques.

El tramo que conduce al puerto veracruzano es considerado por el gremio uno de los pasillos más peligrosos para cruzar mercancía, situación que obliga a empresas de todo tipo a modificar rutas, ajustar horarios y extremar precauciones para no ser víctimas de bandas.

En este contexto, la Antac convocó a un paro nacional previsto para el 24 de noviembre, como una protesta pacífica y sin bloqueos.

El padrón nacional de transportistas supera 1 millón 800 mil y, a decir del dirigente, el 90 por ciento respalda detener el traslado de mercancías en búsqueda de exigir soluciones ante la ola delictiva y la falta de resultados de las autoridades.

El presidente de la Antac enfatizó que, por la burocracia y el desinterés de las autoridades judiciales, menos del 10 por ciento de los casos de asaltos que se denuncian son judicializados, dejando a los afectados sin seguimiento ni reparación.

Estévez Gamboa indicó que las pérdidas económicas por los asaltos a camiones de carga están estimadas entre 7 mil y 12 mil millones de pesos anuales, además de un impacto social devastador para las familias de conductores, operadores y empresarios.

Uno de los datos más preocupantes es el de conductores desaparecidos. Solo en 2024, según el dirigente gremial, quedaron entre 15 y 20 transportistas sin determinar su paradero, víctimas de desaparición durante su labor, lo que suma al clima de inseguridad y dolor para quienes dependen de esta actividad.

La protesta nacional, articulada por la asociación, pretende visibilizar la urgencia de una acción gubernamental seria y efectiva. El llamado es a las autoridades federales y locales para que implementen estrategias de seguridad y procuración de justicia especializadas en delitos carreteros.

La Antac y sus afiliados reiteran el llamado al gobierno y a las instituciones de justicia para que atiendan de forma urgente el problema, y reconocen que sólo con la acción coordinada de todos los involucrados se podrá restablecer la confianza y la tranquilidad en las carreteras mexicanas.