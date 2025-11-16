En un año, asaltos a obreros han incrementado hasta 40% en parques industriales de Puebla: CSR

Los asaltos contra trabajadores en parques industriales de Puebla pasaron de un máximo de 20 incidentes al mes en 2024 a 28 en 2025, lo que representa un incremento de 40 por ciento en las agresiones contra personal que se traslada a sus centros de trabajo o sale de los mismos. Constantino Sánchez Díaz, secretario general de la Confederación Sindical Republicana (CSR), advirtió que la inseguridad golpea principalmente a quienes utilizan transporte de personal y a quienes esperan estas unidades en paradas poco iluminadas en zonas fabriles.

En entrevista, en el marco de la marcha por el CXV aniversario de la Revolución Mexicana, en la que participaron alrededor de 3 mil trabajadores en la ciudad de Puebla, el dirigente explicó que actualmente se registran “por lo menos entre 3 y 7 asaltos a la semana, es decir, hasta 28 al mes”, mientras que en 2024 se contabilizaban entre 3 y 5, con un promedio de una veintena de 20 casos mensuales. Subrayó que esta tendencia mantiene en alerta a las y los obreros que laboran en los corredores industriales.

Te puede interesar: Canacintra considera “focos rojos” cuatro parques industriales por incremento de hasta 100% en incidencia delictiva

Sánchez Díaz detalló que la CSR ha identificado focos rojos en los parques industriales de Chachapa, Finsa y La Resurrección, donde se concentran buena parte de estos atracos. “Donde incluso no hay alumbrado muchas veces, entonces por eso se da mucha inseguridad debajo de los puentes”, expuso al describir las condiciones en que se desplazan las y los empleados.

El líder obrero destacó que los ataques ocurren dentro del transporte de personal y en las paradas donde operarios esperan las unidades para entrar o salir de sus turnos. Comentó que estos hechos no se limitan a un solo punto del estado, aunque los casos “más comentados” corresponden a zonas fabriles que, a su juicio, se encuentran descuidadas en materia de vigilancia y servicios básicos como el alumbrado público.

En este contexto de violencia cotidiana, el secretario general de la CSR insistió en que la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las familias obreras. Señaló que las trabajadoras y los trabajadores no solo temen por lo que pueda ocurrirles durante sus trayectos, que inician en horarios muy tempranos o concluyen de noche, sino también por el riesgo que enfrentan sus hijas e hijos cuando se dirigen a las escuelas.

La marcha del 20 de noviembre, organizada por la Confederación Sindical Republicana en el primer cuadro de la capital poblana, fue el escenario para exponer estas quejas y una serie de demandas laborales que, según el sindicato, siguen sin respuesta clara. Además de exigir acciones concretas para reducir los asaltos, las y los manifestantes reclamaron definiciones en torno a la iniciativa de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Sánchez Díaz destacó que la discusión pública se ha centrado en la jornada diurna, que pasaría de 48 a 40 horas, pero no se ha precisado qué ocurrirá con la jornada nocturna de 42 horas ni con la mixta de 45 horas.

Otro de los reclamos reiterados en la movilización fue el aumento al aguinaldo, una propuesta que no ha prosperado. La CSR pugna porque esta prestación pase de 15 a 30 días, con el argumento de que el ingreso actual resulta insuficiente ante el encarecimiento del costo de vida para la clase trabajadora.

De igual forma, el sindicato planteó su rechazo al modo en que opera el descuento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre prestaciones y tiempo extra. Sánchez Díaz explicó que las y los trabajadores se inconforman por las reducciones que se aplican a pagos de horas extraordinarias y a prestaciones de previsión social

También puedes leer: Localizan otra toma clandestina en un Parque Industrial, ahora en Chachapa