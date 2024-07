Descarta Obrador reunirse con ministra Piña: “no tengo nada qué ver”

Al descartar una posible reunión con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña -como ella lo pidió la víspera – el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “yo no tengo nada qué ver en esto, ya entregue mi iniciativa de acuerdo a mis facultades y estoy convencido que hace falta una reforma al Poder Judicial”. Sin embargo, destacó la importancia que tiene el que desde esa instancia se reconozca la necesidad de una reforma al Poder Judicial.

Al mismo tiempo, reconoció la importancia de establecer el diálogo como lo planteó Piña pero sugirió que podría ser con la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde quien podría reunirse con los ministros de la SCJN. Además también es facultad del Congreso dialogar con los actores en torno a la reforma. “Tengo entendido que el Conteso ya abrió un diálogo”.

López Obrador sostuvo que “todo eso lo va a analizar el Congreso. Es función del poder legislativo pero también debe de haber diálogo. Tenemos visiones distintas. Sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades, de las escuelas de derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la ley sin distingos. No están maleados. Y esto es una renovación. Además estudian derecho y al ser juez, magistrado o ministro, además de la profesión de abogado es la honestidad, ser incorruptible y tener el deseo ferviente de impartir justicia”.

Sin embargo, detalló un conjunto de cuestionamientos al desempeño de la SCJN que explican porque no se reunirá con Piña, entre ellas, la molestia que le provoca a Obrador que durante mucho tiempo se ha venido protegiendo a jueces y se le daba libertada gente que debería estar presa. Se protege todavía a integrantes de la delincuencia organizada o personas que participan en la delincuencia de cuello blanco.

“Con todo respeto, le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver? Lo que debe ser de rápida decisión, porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo por qué tardan tanto, ¿porque las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen. O lo otro, ¿por qué no dan un informe de cuantos procesados hay sin sentencia desde hace años?

“Que nos explique ¿por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario? o ¿por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada?. Y muchas otras cosas. No es nada personal , es que hay que limpiar al país si no, no avanzamos. Hay que pensar en las nuevas generaciones y ya se acabó la máxima de que no se podía tocar al intocable”.

López Obrador señaló que la reticencia a admitir la elección de jueces magistrados o ministros es una nueva falta de respeto al pueblo, porque se mantiene la lógica de que el pueblo es tonto. No aprendieron la lección de la elección, cuando creyeron que el pueblo es manipulable.

“Ninguneaban al pueblo, pensaban que era manipulable. O los medios de información controlados, los conductores famosos que pontifican, editorializaban, no informaban nada y lo peor, manipulaban, con eso la iban a librar. Pues para que vayan aprendiendo a respetar al pueblo. Para eso fue esa lección de hace mes y medio. La lección de la elección. No menosprecies al pueblo de México, respeta al pueblo, no creas tonto al pueblo. Nada más. Es un estáte quieto, un tenga para que aprenda”

Insistió en que en México hay un pueblo muy politizado que sabe bien qué es lo que le conviene y lo que no le conviene. “Y si quieren pruebas de que el pueblo es mucha pieza nada más no olviden lo que pasó hace 45 días, no lo olviden.

