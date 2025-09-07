Domingo, septiembre 7, 2025
Oro histórico en Mundial de Tiro con Arco

Leopoldo Aguilar

Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo conquistaron en Gwangju, Corea del Sur, el oro en la prueba por equipos de arco compuesto femenino.

El triunfo fue histórico para ellas: su primera medalla dorada en un Campeonato Mundial, alcanzada tras un duelo vibrante contra Estados Unidos que terminó 236-231. 

El primer set cerró 59-59, reflejo de la paridad entre ambas escuadras. El segundo repitió el guión: 117-117. Fue en la tercera manga donde México inclinó la balanza, aprovechando mínimos errores rivales para tomar ventaja 177-174.

En el cierre, las estadounidenses Olivia Dean, Alexis Ruiz y Sydney Sullenberger completaron sus flechas primero, dejando clara la ecuación para México: 26 puntos para sellar el oro. Con temple absoluto, Bernal abrió con un 10, Castillo repitió la perfección y Becerra, líder del ranking mundial, cerró con otro 10. 

Estados Unidos tuvo que conformarse con la plata y Kazajistán se quedó con el bronce tras derrotar 232-229 a Gran Bretaña.

