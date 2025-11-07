Viernes, noviembre 7, 2025
México sigue con vida en el Mundial Sub-17; vence con lo justo a Costa de Marfil

México está cerca de los cuartos de final, tras derrotar 1-0 a Costa de Marfil y subió al tercer lugar de su sector.
Selección de futbol Sub 17. @miseleccionsubs
La Jornada

Doha. México está cerca de los cuartos de final. Cualquier resultado ganador en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17, en Doha, dejará sin trascendencia lo que hagan Corea del Sur y Costa de Marfil en la última fecha, porque el futuro está en sus manos. La selección que dirige el ex futbolista Carlos Cariño derrotó 1-0 a Costa de Marfil y subió al tercer lugar de su sector, detrás de los líderes Corea del Sur y Suiza, su siguiente rival el próximo lunes.

El partido tuvo tensiones de todo tipo. Reclamos al árbitro, tarjetas amarillas por jugadas a destiempo, empujones, revisiones no fructíferas en el VAR. Pero el representativo mexicano supo cómo manejar cada situación, desde los momentos más complicados en los que tuvo que contrarrestar la fortaleza física de los africanos con faltas en el medio campo hasta las pocas oportunidades de peligro que generó frente al arco rival.

La más importante la transformó en gol el defensor del club Tijuana, Ian Olvera, cuyo salto y remate de cabeza en un tiro libre cambió por completo la organización de los Elefantes sobre el terreno de juego (74). No es que el Tricolor mereciera irse adelante en el marcador por un dominio claro y avasallante, más bien todo lo contrario. Los marfileños fueron mejores, intentaron de cualquier manera poner en evidencia su superioridad, pero fallaron en la decisión final de cada jugada. 

El portero Santiago López respondió cuando el equipo más lo necesitó, especialmente en un primer tiempo prácticamente cuesta arriba. Después del gol de Olvera, Cariño y sus dirigidos sumaron esfuerzos defensivos para mantener la ventaja. Los pelotazos se convirtieron en un una herramienta, tal vez la más efectiva para contrarrestar el poderío físico, velocidad y verticalidad de los africanos. 

No hacerlo habría significado una eliminación temprana, luego de caer el martes con Corea del Sur (2-1) en su estreno en este Mundial. Con tres puntos y en el tercer lugar, las posibilidades del Tricolor en la última fecha dependen de ganar ante Suiza, líder momentáneo de su sector con cuatro unidades. Un empate dejará abierto el camino para Corea del Sur, hasta ahora en segundo sitio. 

