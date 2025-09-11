Jueves, septiembre 11, 2025
Isaac del Toro se corona en la Coppa Sabatini

La Jornada

Ciudad de México. El ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Emirates XRG, sumó un logro más a su exitosa carrera luego de coronarse este jueves en la 73 edición de la Coppa Sabatini, en Italia, con lo que suma 12 victorias en la presente temporada.

El pedalista tricolor, originario de Ensenada, Baja California, ganó apenas ayer el Giro de Toscana, y hace unos días se llevó el triunfo en el GP Industria & Artigianato.

En un exigente recorrido de 197.6 kilómetros, con salida y llegada en la localidad toscana de Peccioli, el mexicano de 21 años se quedó con el primer lugar del podio tras lanzar un ataque fulminante a 300 metros de la línea de meta y mantener la diferencia en el tramo final.

El francés Benjamin Thomas (Cofidis) llegó en segunda posición a cinco segundos del tricolor, mientras el británico Ben Granger (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) completó el podio a ocho segundos.

