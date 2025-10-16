Isaac del Toro conquista el Giro de Veneto; logra triunfo 16 de la temporada

El pedalista mexicano Isaac del Toro logró su victoria número 16 de la temporada al imponerse esta mañana en la edición 88 del Giro de Veneto.

El pedalista, de 21 años de edad, emprendió un ataque a 10 kilómetros de la meta y tomó el liderato hasta consumar un nuevo triunfo, con un tiempo de 03:24:29 horas, a más de 20 segundos del segundo lugar.

Del Toro se mostró intratable en el recorrido que se llevó a cabo en 161 kilómetros con un trazado que combinó terreno llano y cuatro vueltas con cinco subidas a Torricella Massimiliana.

El francés Alekseyevich Sivakov se llevó el segundo sitio a 22 segundos, mientras que Jonas Abrahamsen, de Noruega, fue tercero a 23 segundos.

Del Toro, quien terminó su temporada con esta victoria, llegó a la competencia motivado luego de ascender al tercer lugar del ranking individual de la Unión Ciclista Internacional (UCI).