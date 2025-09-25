Jueves, septiembre 25, 2025
FIFA revela imagen de Zayu, Clutch y Maple, mascotas del Mundial 2026

FIFA revela imagen de Zayu, Clutch y Maple, mascotas del Mundial 2026
La Jornada

Ciudad de México. El jaguar Zayu, el águila Clutch y el alce canadiense Maple serán las mascotas del Mundial 2026, imágenes con las cuales la FIFA pretende reflejar parte de la esencia y la cultura de México, Estados Unidos y Canadá como sedes del torneo más importante del futbol y el primero con 48 selecciones.

“Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en un comunicado que envió el organismo.

El jaguar fue elegido para representar a México al ser uno de los animales más emblemáticos que habitan en las selvas del sur del país y como mascota del Mundial sería el ariete de los anfitriones. “Encarna el valioso patrimonio y el dinamismo mexicano. Zayu, cuyo nombre significa unidad, fortaleza y alegría, es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad”, apuntó la FIFA.

Estados Unidos será representado por un Águila de nombre Clutch que se desempeña como mediocampista. “Recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable”, señaló el ente rector del balompié.

El alce Maple será la mascota representativa de Canadá y sería un arquero. “Nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá”, indicó el organismo.

Maple, Zayu y Clutch serán las primeras mascotas oficiales de un torneo de FIFA que se incorporarán como personajes interactivos del videojuego FIFA Heroes, un nuevo título con licencia oficial del organismo que saldrá el próximo año. También habrá playeras y otros productos oficiales de las mascotas disponibles en la página oficial de la FIFA.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, agregó.

Exhiben a osezna en graves condiciones de abandono en zoológico de NL

La Jornada -
Monterrey, NL. La activista en defensa de los animales, Cristina Marmolejo, publicó un video de una osa bebé con sarna y en graves condiciones...
Envían Italia y España fragata y buque para apoyar a la Global Sumud Flotilla

La Jornada -
Atenas. La Global Sumud Flotilla seguía ayer rumbo al enclave palestino, pese a haber sido blanco de ataques con drones en dos ocasiones, los...

