Falta ilusión para el Mundial, dice Hugo Sánchez

La mayor enseñanza que obtuvo Hugo Sánchez fue cuando jugaba en el Atlético de Madrid bajo el mando de Luis Aragonés, un entrenador que le dijo una frase que sería trascendental: “haz cosas grandes, si lo haces vivirás para siempre”. El ex futbolista revivió este recuerdo al recibir en el Sports Summit México un homenaje por su trayectoria y donde no dejó escapar la oportunidad para señalar que el fútbol mexicano no se encuentra en su mejor momento cuando tiene en puerta un Mundial en casa.

“No hay tanta ilusión (para el Mundial 2026) como ha habido en otros casos donde teníamos algo más de calidad, teníamos algo más de talento y había algo más de seriedad. Ahora la selección no está preparada como en 1986”, señaló.

Respecto al caso de León que fue excluido del Mundial de Clubes por violar el regalemos contra la multipropiedad, consideró que falta unión entre los dueños de los equipos de la Liga Mx para defender el lugar obtenido por los esmeraldas de manera deportiva.

“Se lo ganó en la cancha y ahora esto es aberrante,para mí es vergonzoso. Yo defiendo mucho a la FIFA, yo fui miembro del organismo durante muchos años pero creo que están haciendo las cosas mal “, aseveró.

Hugo recibió ahora como homenaje una escultura de bronce y oro de sus pies, llamada Raíces de oro y creada por el artista italiano Dante Mortet, quien también hizo una escultura de Pelé.

Además de la escultura, el hijo de Mortet realizó otra obra para el ex delantero mexicano al rescatar una fotografía de Sánchez cuando jugaba en el Atlético de Madrid justo cuando dispara contra la portería, y la cual editó para agregar un balón dorado.

“Este señor tiene mucha fuerza que la transforma en elegancia. En esta foto hay rigor y equilibrio. El arte es la gran posibilidad de transformar a los campeones en héroes”, apuntó Mortet al entregarle ambas obras al Pentapichichi.

En este homenaje, Sánchez destacó que palabras de Aragonés fueron las que más tarde lo llevarían a ganar cinco Pichichis como campeón de goleo en España y convertirse en el futbolista mexicano que ha alcanzado el mayor éxito internacional.

“Estando en España sí echaba de menos a México pero sabía que no podía regresar porque no había terminado mi misión. Para ser un grande debía irme a Europa; si me hubiera quedado en México seguiría siendo el mejor que jugó en México en la historia haciendo goles con la selección. En el Atlético y el Real Madrid jugaba en Europa. Mientras más lejos llegues, más grande es el reconocimiento”, indicó.

No obstante, pese a la gloria obtenida, la única deuda que aún siente es no haber conseguido una mejor actuación con la selección.

“Un periodista me preguntaba ¿por qué no ganó el Mundial en 1986 con México? Le respondí que en ese entonces casi no tuve partidos de preparación con la selección pues no había fechas FIFA”.

Sin embargo, Sánchez narró que tuvo una revancha para conseguir ese sueño que tuvo de niño en el Mundial de México 1970, de coronarse con el Tricolor, aunque no tuvo el respaldo. “Cuando me presentaron como entrenador de la selección, les dije a los directivos que necesitaba de tres etapas mundialistas para ser campeones, y sólo se me quedaron viendo. Les dije que entonces no seríamos campeones del mundo porque no se la creen”.

