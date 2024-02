Claudia Romero lista para viajar a Irán para Copa Presidente

Claudia Romero Rodríguez, iniciará sus competencias de 2024 en la Copa Presidente que se realizará el próximo martes 20 de febrero, en Teherán, Irán, como parte de su preparación a los Juegos Paralímpicos París 2024, a los que consiguió el pase para México en la categoría K44 -47 kilos.

La poblana, quien entrena bajo la supervisión de las entrenadoras nacionales Jannet Alegría y María del Rosario Espinoza, se quedó a sólo dos décimas de clasificar a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, lo que la motivó para luchar por el anhelado boleto en este ciclo.

“Ahora que ya lo logré estoy contenta y satisfecha. Sabía que iba a ser un ciclo muy pesado, pero lo estoy disfrutando mucho, físicamente me siento bien, emocionalmente bien, estoy motivada para llegar de la mejor manera, tanto físicamente, mentalmente, técnicamente, absolutamente todo bien, a París 2024″.

En diciembre pasado, al concluir el Grand Prix Final Manchester 2023, certamen con el que se cerró el proceso de calificación por ranking, a nivel mundial, la World Taekwondo entregó reconocimientos a los mejores exponentes de la disciplina, en los que designó a Claudia Romero como la “Mejor Para Atleta Femenina”, gracias a las medallas de oro que ganó en los Grand Prix de Para Taekwondo de París y de Taiyuan, además del bronce que obtuvo en el Campeonato Mundial en Veracruz.

“Terminé el 2023 muy bien, lo cerré como mejor atleta del año, gracias a la World Para Taekwondo, que me otorgó ese honor y fue gracias a todo el trabajo que llevo con mis entrenadoras, mis compañeros, como un equipo que somos. Me emociona mucho haber sido reconocida a nivel mundial, lograr ese reconocimiento es una motivación, ya que terminé el 2023 con siete medallas internacionales”, puntualizó.

Tras los reconocimientos internacionales, Claudia Romero recibió el cariño de sus familiares y amigos, que la esperaron para sus vacaciones decembrinas.

“Al regresar a mi casa me recibieron muy bien, con mariachis, varias personas fueron a verme, me llenaron de cartelones felicitándome, fue un momento muy agradable, muy grato para mí, el ver que mi gente en Tehuacán, Puebla, reconoce todo el trabajo que he hecho”, compartió la especialista en -47 kilos.