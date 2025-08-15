Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasDeportes

A la venta, paquetes de lujo para Mundial 2026

Ya están disponibles las opciones de paquetes de lujo para partidos individuales en México para el Mundial 2026.
A la espera de que la FIFA comience en septiembre el proceso de venta de boletos al público en general para el Mundial 2026, ya están disponibles las opciones de paquetes de lujo para partidos individuales en México. Foto Afp /Archivo
La Jornada

A la espera de que la FIFA comience en septiembre el proceso de venta de boletos al público en general para el Mundial 2026, ya están disponibles las opciones de paquetes de lujo para partidos individuales en México. Las Hospitality son entradas que incluyen una serie de privilegios, como accesos exclusivos a los estadios, derecho a espacios de esparcimiento, ofertas gastronómicas y de bebidas, entre otras ventajas. Los precios van de 34 mil 700 a 129 mil 800 pesos según el partido y el estadio.

Hasta el momento los paquetes de Hospitality son la única forma de tener una entrada asegurada a los distintos partidos. Existen tres modalidades en esta opción, pero por ahora sólo pueden elegirse juegos individuales tanto en el estadio Azteca, en Zapopan y en Monterrey, las tres sedes que recibirán los 13 duelos que le corresponden a México como anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Los paquetes por estadio para ver todos los juegos que ahí se realicen aún no están a la venta, aunque ya están fijados los precios. Por ejemplo, para acudir a todos los partidos en el estadio Azteca con el paquete Venue Series de Hospitality el costo es de casi un millón de pesos, pues tan sólo el primer partido el día de la inauguración tiene un precio de 308 mil pesos. Esta opción, hay que recordar, todavía no está disponible.

Puedes consultar: Cuesta $32 mil paquete prémium para un juego del Mundial de 2026

Los paquetes que ya se pueden comprar son por partidos específicos, aunque aún se desconocen las selecciones que se enfrentarán, ya que será hasta el sorteo del 5 de diciembre cuando se establezcan las llaves de cada juego.

De modo que si alguien quiere ir al partido dos que se jugará en Zapopan el primer día del Mundial el 11 de junio –la inauguración y el primer duelo será en el estadio Azteca–, deberá pagar entre 58 mil y 77 mil 450 pesos, la variación dependerá de si se elige la opción Pitchside Lounge, VIP o Trophy Lounge, cada una con amenidades distintas que modifican el costo.

Leer también: Confirma la FIFA a CDMX, Jalisco y NL para el Mundial 2026

El precio se eleva de manera considerable si se pretende acudir al partido del 30 de junio en el estadio Azteca. El más económico es de 78 mil 500 y el más alto en VIP es de 129 mil 800. Lo que no aparece en la oferta es el paquete para el día de la inauguración.

La FIFA no se encarga de forma directa en ofrecer estas opciones de lujo. La empresa proveedora y única reconocida para este servicio es On Location. En una visita reciente a nuestro país, Leah Linke, representante de esa compañía, dijo que este tipo de paquetes ofrecen “experiencias”, algo más que disfrutar de un partido de futbol de manera tradicional.

“Con esto eliminamos la angustia por conseguir un boleto, porque está confirmada su entrada y una fila de acceso especial. Además incluye actividades antes, durante y después del juego. Más que un solo partido, es toda una experiencia”, compartió Linke.

Te recomendamos: CDMX espera a 5.5 millones de personas para el Mundial de futbol en 2026

Temas

Más noticias

Nacional

Sin acceso a seguridad social, dos de cada tres personas ocupadas

La Jornada -
Dos de cada tres personas ocupadas en México en 2024 no contaron con seguridad social, evidenciaron los resultados de la pobreza multidimensional que dio...
Ciencia y tecnología

Desprendimiento de icbergs impulsa retroceso de glaciares en Groenlandia

La Jornada -
El desprendimiento de icebergs y su posterior deriva está impulsando la mezcla del deshielo glacial con agua marina subterránea más cálida, agravando el retroceso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Falta ilusión para el Mundial, dice Hugo Sánchez

La Jornada -
La mayor enseñanza que obtuvo Hugo Sánchez fue cuando jugaba en el Atlético de Madrid bajo el mando de Luis Aragonés, un entrenador que...

Preocupación por la política migratoria de EU rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Jornada -
Las políticas migratorias de Donald Trump comienzan a despertar preocupación de cara al Mundial 2026, que realizan México, Estados Unidos y Canadá. Ante este...

Presentan póster oficial de la CDMX como sede del Mundial 2026

La Jornada -
Ciudad de México. Con imágenes emblemáticas de la capital como el estadio Banorte -conocido como Azteca- y el Ángel de la Independencia fue presentado...

Más noticias

Sin acceso a seguridad social, dos de cada tres personas ocupadas

La Jornada -
Dos de cada tres personas ocupadas en México en 2024 no contaron con seguridad social, evidenciaron los resultados de la pobreza multidimensional que dio...

Desprendimiento de icbergs impulsa retroceso de glaciares en Groenlandia

La Jornada -
El desprendimiento de icebergs y su posterior deriva está impulsando la mezcla del deshielo glacial con agua marina subterránea más cálida, agravando el retroceso...
00:00:21

Ratifica Sheinbaum: “en México manda el pueblo”

La Jornada -
Chetumal, Q Roo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que en México “manda el pueblo”, en respuesta a los dichos de su homólogo estadunidense,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025