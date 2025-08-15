A la venta, paquetes de lujo para Mundial 2026

A la espera de que la FIFA comience en septiembre el proceso de venta de boletos al público en general para el Mundial 2026, ya están disponibles las opciones de paquetes de lujo para partidos individuales en México. Las Hospitality son entradas que incluyen una serie de privilegios, como accesos exclusivos a los estadios, derecho a espacios de esparcimiento, ofertas gastronómicas y de bebidas, entre otras ventajas. Los precios van de 34 mil 700 a 129 mil 800 pesos según el partido y el estadio.

Hasta el momento los paquetes de Hospitality son la única forma de tener una entrada asegurada a los distintos partidos. Existen tres modalidades en esta opción, pero por ahora sólo pueden elegirse juegos individuales tanto en el estadio Azteca, en Zapopan y en Monterrey, las tres sedes que recibirán los 13 duelos que le corresponden a México como anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Los paquetes por estadio para ver todos los juegos que ahí se realicen aún no están a la venta, aunque ya están fijados los precios. Por ejemplo, para acudir a todos los partidos en el estadio Azteca con el paquete Venue Series de Hospitality el costo es de casi un millón de pesos, pues tan sólo el primer partido el día de la inauguración tiene un precio de 308 mil pesos. Esta opción, hay que recordar, todavía no está disponible.

Los paquetes que ya se pueden comprar son por partidos específicos, aunque aún se desconocen las selecciones que se enfrentarán, ya que será hasta el sorteo del 5 de diciembre cuando se establezcan las llaves de cada juego.

De modo que si alguien quiere ir al partido dos que se jugará en Zapopan el primer día del Mundial el 11 de junio –la inauguración y el primer duelo será en el estadio Azteca–, deberá pagar entre 58 mil y 77 mil 450 pesos, la variación dependerá de si se elige la opción Pitchside Lounge, VIP o Trophy Lounge, cada una con amenidades distintas que modifican el costo.

El precio se eleva de manera considerable si se pretende acudir al partido del 30 de junio en el estadio Azteca. El más económico es de 78 mil 500 y el más alto en VIP es de 129 mil 800. Lo que no aparece en la oferta es el paquete para el día de la inauguración.

La FIFA no se encarga de forma directa en ofrecer estas opciones de lujo. La empresa proveedora y única reconocida para este servicio es On Location. En una visita reciente a nuestro país, Leah Linke, representante de esa compañía, dijo que este tipo de paquetes ofrecen “experiencias”, algo más que disfrutar de un partido de futbol de manera tradicional.