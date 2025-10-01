Ya restaurada, la efigie de Elena Garro es reubicada frente al edificio Carolino

“Estoy y estuve en muchos ojos. Yo sólo soy memoria y la memoria que de mí se tenga”, es la frase que aparece grabada en el libro que sostiene la efigie de Elena Garro, que ya fue restaurada y reubicada de lugar: en una de las bancas ubicadas frente a la entrada del edificio Carolino de la BUAP.

Desde hoy, la escultura de la escritora nacida en Puebla considerada “la madre del Realismo Mágico”, sólo superada por Sor Juana Inés de la Cruz y denostada por sus contemporáneos, descansa en este espacio ubicado a unos pasos del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica donde es leída y estudiada por universitarios y universitarias.

Precisamente, fueron alumnas y profesoras de esta facultad las que exigieron, el pasado 12 de mayo, que la figura de la escritora Elena Garro, su memoria y su legado, dejaran de ser insivilizados y más bien fueran revalorados y revisitados no sólo por quienes la estudian, sino por la ciudadanía y las autoridades en general.

Con una marcha que partió del edificio Arronte, las jóvenes mujeres pidieron entonces que la estatua de Elena Garro ubicada en el parque de San Luis que permanecía sentada, empequeñecida, vandalizada, ignorada y de espaldas al llamado Corredor 5 de mayo que hizo la pasada administración municipal del panista Eduardo Rivera, fuera recuperada y reubicada.

En dicho parque, ubicado sobre la calle 5 de mayo y la 10 Poniente, la escultura había sido mutilada, pues algunos de sus dedos fueron cercenados para ser vendidos. Ahí, en el acto el conjunto de “elenistas”, es decir, de jóvenes estudiantes del Seminario de Periodismo cultural y del curso de Géneros periodísticos señalaron que por décadas Elena Garro fue eclipsada y menospreciada lo mismo por el grupo intelectual de su época que por las autoridades culturales de ahora.

Entonces, Alma Guadalupe Corona, profesora estudiosa de Elena Garro indicó que era el momento de recuperarla pues incluso “no está tan olvidada”. Ejemplo de ello, continuó, son las tesis de licenciatura y de grado que estudiantes de la BUAP le han dedicado a la también dramaturga. “Tenemos más bases suficientes para revitalizarla, mostrarla y demostrarle a las poblanos y a las poblanas quién es Elena Garro”, confió la profesora universitaria.

Elena Garro fue una prolífica autora nacida en Puebla el 11 de diciembre de 1916, y fallecida en Cuernavaca, Morelos, el 22 de agosto de 1998.

Con cerca de una treintena de obras, entre teatro, narrativa, ensayo, guion y poesía aún inédita, la también autora de Testimonios sobre Mariana (1981) fue una escritora cuya imaginación desbordada y lirismo renovador creó, en palabras de Elena Poniatowska, “un género propio dentro de la literatura mexicana”.