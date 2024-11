Xenofobia y discriminación, ejes de reflexión del festival Vías Alternas de la Interculturalidad

Una plataforma de reflexión en torno a la xenofobia y discriminación que viven las personas en situación de movilidad. Esa es la propuesta de la edición 2024 del festival Vías Alternas de la Interculturalidad, que será del 19 al 24 de noviembre próximos.

Organizado por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM), la asociación civil Puente Ciudadano, el colectivo de periodismo cultural Subterráneos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el festival busca contribuir en la eliminación de la discriminación y la xenofobia hacia los migrantes.

Lo anterior, porque según la OIM, a través de diversos estudios y diagnósticos, constató que la discriminación y la xenofobia en México son problemas graves que se manifiestan en diversas prácticas, que incluyen desde la falta de acceso a servicios y oportunidades de integración socioeconómica, hasta la violencia verbal o física, hacia los migrantes.

A su vez, menciona que, aunque no hay una definición universalmente aceptada de “xenofobia”, se puede entender como un conjunto de actitudes, prejuicios y comportamientos que implican el rechazo, la exclusión y frecuentemente la degradación de individuos que son vistos como extranjeros o distintos de la comunidad, la sociedad o la identidad nacional.

El festival Vías Alternas de la Interculturalidad, además, es resultado de la fusión, en 2014, de dos festivales: el Festival Vías Alternas surgido en 2011 y el Festival de la Interculturalidad y la Movilidad Humana gestado en 2013.

En esta edición, para reflexionar sobre la xenofobia y la discriminación, el festival ha sumado las colaboraciones del Festival Ternium de Cine Latinoamericano, La Rueda y Piñata Poética, proyectos con un enfoque social que incorporan en su labor diferentes expresiones culturales, urbanas y contemporáneas, tales como: grafiti, cine, rap y slam, entre otros.

Como parte de Vías alternas se llevarán a cabo dos presentaciones editoriales. El 19 de noviembre a las 13 horas se presentará Deidades del maguey y el pulque en el México antiguo, de Rodolfo Ramírez Rodríguez y el día 22 a las 12 horas el Reporte en migración. Agenda migrante Puebla, número 16, publicado por el Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes Puebla.

Asimismo, se podrá disfrutar de cine al aire libre el 22 de noviembre a las 19 horas con la proyección de Mi casa está en otra parte / Home is Somewhere Else, (México, Estados Unidos, 2022), un largometraje de animación dirigido por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, sobre la migración mexicana a Estados Unidos. Asimismo, las letras y la poesía corren a cargo de la Piñata Poética, con una presentación especial de slam.

La jornada de cierre de este festival se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre y estará a cargo del reconocido rapero Danger Alto Kalibre, quien cuenta con una trayectoria de diversos proyectos sociales enfocados en la cultura urbana. En esta ocasión se presentará con el espectáculo El hilo que nos une al rap, en el contexto de la campaña Hilos que nos unen. Historias más allá de las fronteras, promovido por la OIM.

Este último, es una serie radiofónica producida por el MNFM, la OIM e Iniciativa Ciudadana que busca terminar con cualquier rasgo de xenofobia, discriminación y aporofobia, está última definida como el miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres.

A la jornada de cierre del festival Vías Alternas de la Interculturalidad se sumará la música y el baile con fusiones de ritmos populares y ballet, a cargo del Centro Artístico Recrea, del ayuntamiento de Xoxtla.

También se hará el tradicional mercadito intercultural, cuyo objetivo es promover productos artesanales y gastronómicos de personas y comunidades en situación de movilidad.

Por último, se llevará a cabo la intervención artística de un contenedor industrial como resultado de la convocatoria Muralismo Comunitario. Movilidad humana, xenofobia y discriminación. Luis Medh, seleccionado de esta convocatoria, plasmará su propuesta titulada En movimiento contra la xenofobia y discriminación.

Toda la programación del festival Vías Alternas de la Interculturalidad sw podrá consultar en el sitio https://museoferrocarrilesmexicanos.cultura.gob.mx/ Las actividades serán en el MNFM, recinto adscrito a la Secretaría de Cultura federal ubicado en la calle 11 sur número 1005, en el Centro Histórico de Puebla.