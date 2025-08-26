Una crónica sobre la caminata migratoria en la región de Hidalgo, materia del libro que presentarán en el MNFM

Una crónica periodística de la caminata que desde hace varios años realizan pobladores de la comunidad de El Alberto, del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, que simula el cruce de la frontera norte de México hacia los Estados Unidos, que hacen sus habitantes por tradición y pobreza.

Ese, es el contenido del libro Entrenamiento para migrantes. Periodismo cultural, escrito por la periodista e investigadora Aída Suárez Chávez que será presentado este jueves 28 de agosto a las 13 horas en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM).

En el marco del programa Un tren de los libros, el volumen será presentado por su autora, una periodista de origen poblano cuya trayectoria se ha desarrollado en Hidalgo, con los comentarios de Umberto Meneses y el también periodista Moisés Ramos Rodríguez.

Enfocado en el fenómeno migratorio de esta región del país, el libro de Aída Suárez —que contiene fotografías de Carlos Enrique Sevilla— fue editado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (Cecultah).

A la crónica sobre la caminata, la autora suma los testimonios de hombres y mujeres que pasaron la frontera o lo intentaron, de manera indocumentada, como “mojados” o “espaldas mojadas” con los riesgos, los altos costos monetarios, riesgos físicos e incertidumbre que incluyen el “confiar” en coyotes que, a la primera oportunidad, huyen y dejan a los viajeros en manos de la patrulla fronteriza.

Para Lourdes Parga Mateos, quien fuera directora general del Cecultah, el libro de Surárez Chávez acerca al lector “a las emociones contradictorias entre los anhelos y la realidad de los desterrados […]. Sin duda, la revisión de este documento habrá de propiciar la reflexión crítica sobre la inequidad social que prevale en el país”.

Sobre la autora, que como se dijo es oriunda de la ciudad de Puebla, donde comenzó con sus actividades periodísticas profesionales, reside en Hidalgo donde ha continuado su labor, tanto en diarios, como en radio y televisión, en información general y cultural.

Fue además becaria del Foecah 2002, en Difusión cultural, y en 2008 en Letras. Es también autora de los libros Cementerio Británico de Real del Monte, espíritu del pasado y De Corwall a Real del Monte, una aventura eterna.

Por su parte, Carlos Enrique Sevilla Suárez ha sido y es fotorreportero en diversos medios del estado de Hidalgo y director de Info Libre Mx. Su participación en el libro Entrenamiento para migrantes. Periodismo cultural de Aída Suárez, es la tercera colaboración con hace con la periodista, quien es directora de la revista Alas mujeres y del programa Charla con Alas, así como columnista de El Universal Hidalgo y de Info Libre Mx.

El volumen se presentará este jueves 28 de agosto a las 13 horas en la sala principal del MNFM, recinto adscrito a la Secretaría de Cultura federal que se ubica en la 11 Norte número 1005, en el Centro Histórico de Puebla, con entrada gratuita y el título a la venta.