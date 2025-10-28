UATx celebra la 37ª edición del Festival “La muerte tiene permiso” en homenaje a Juan Rulfo

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) inauguró la 37 edición del Festival La Muerte Tiene Permiso, dedicado en esta ocasión a la memoria del escritor mexicano Juan Rulfo. Este evento, ya tradicional dentro de la vida universitaria, fue organizado por estudiantes del quinto semestre de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana, y se realiza del 28 al 30 de octubre con diversas actividades culturales, artísticas y académicas alrededor de dicho escritor y la muerte.

Durante la ceremonia inaugural, el director de la Facultad, Hugo Pérez Olivares destacó la importancia de este espacio como un reflejo del espíritu académico y cultural que distingue a la universidad.

“A nombre de la Facultad de Filosofía y Letras doy la bienvenida en este día a todos los asistentes a la 37ª edición del Festival La Muerte Tiene Permiso in memoriam Juan Rulfo, destacado literato referente de la cultura en nuestro país”, expresó.

El director reconoció también el trabajo conjunto de docentes, administrativos y alumnos que hicieron posible la realización del evento. “Mi saludo y aprecio a la estructura directiva, agentes, personal administrativo y de servicios escolares que en todo momento han apoyado al comité organizador conformado por alumnas y alumnos de quinto semestre, asesorados por las doctoras Marisol Nava Hernández y Olga Lidia Ayometzi Sastré, y la maestra Jacqueline Bernal Arana”, añadió.

Pérez Olivares subrayó que este festival es una de las actividades que fortalecen el sentido de pertenencia y los valores institucionales dentro de la comunidad universitaria. “La Muerte Tiene Permiso, junto con otros eventos propios de esta Facultad, se revela como un escenario que desarrolla la identidad y pertenencia de alumnos y maestros hacia nuestra universidad”, afirmó.

Asimismo, destacó que la organización del evento refleja el compromiso y entusiasmo del estudiantado. “Fue notorio el esfuerzo, el entusiasmo y la convicción que observamos en la preparación de este evento; no me cabe la menor duda de que se cumplirán las expectativas de los organizadores”, señaló.

Posteriormente, Violeta Abigail Díaz Cuatecontzi, representante del grupo organizador, presentó los objetivos del festival y explicó el motivo del homenaje a Juan Rulfo. “El Festival ha formado parte de la licenciatura por más de 30 años, una tradición que ha permitido a varias generaciones desarrollar habilidades dentro del marco de la gestión cultural”, señaló.

La estudiante mencionó que el evento, además de rendir tributo al célebre autor de Pedro Páramo, busca fomentar la creatividad y la investigación literaria entre la comunidad estudiantil. “La organización de este evento ha logrado, más allá de la difusión del talento tlaxcalteca, recordar a un escritor mexicano año con año y concebir actividades que dan vida al programa”, dijo.

Díaz Cuatecontzi recordó que Juan Rulfo, también autor de El llano en llamas, fue una figura fundamental en la narrativa mexicana y un referente para los jóvenes escritores. “La razón por la cual rendimos homenaje a una figura tan famosa se debe a la experiencia maravillosa, angustiosa e impactante de sus relatos. Después de una votación, Juan Rulfo fue seleccionado para ser nuestro homenajeado”, explicó.

La organización del festival, añadió, implicó múltiples retos que los estudiantes superaron en equipo. “Logramos superar cada uno de ellos para brindar a nuestros invitados, docentes y compañeros una experiencia formidable e inolvidable en esta trigésimo séptima edición del festival”, expresó con orgullo.

En cuanto a los objetivos del programa, la representante detalló que se busca integrar diversas expresiones artísticas. “Queremos presentar conferencias sobre el legado literario de Rulfo, enriquecer al cuerpo estudiantil con muestras de teatro, danza y música, y generar espacios de diálogo dentro de la comunidad de la licenciatura”, puntualizó.

También, expuso la importancia de reconocer la gestión cultural como un campo profesional relevante. “Deseamos visibilizar la gestión cultural como una de las profesiones más importantes del país, la cual tiende a ser poco reconocida”, afirmó.

Finalmente, Díaz Cuatecontzi agradeció el apoyo de los docentes y extendió una invitación a toda la comunidad universitaria.

